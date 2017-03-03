Женский мини-футбольный клуб «Снежана-Котельники» выиграл Кубок России
МОСКВА, 3 мар —
Р-Спорт. Подмосковная «Снежана-Котельники» победила санкт-петербургскую «Аврору» в финале Кубка России по мини-футболу среди женских команд и стала обладателем трофея.
Финальная встреча, состоявшаяся в пятницу в Тюмени, завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Московской области. Единственный мяч в игре на 28-й минуте забила капитан команды Татьяна Коржова и принесла «Снежане-Котельники» первый трофей в истории.
В матче за третье место тюменский «Запсибколледж» разгромил екатеринбургский «Файтерс» — 6:1.
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