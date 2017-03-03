Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/mini-football/28965253/
3 марта 2017, 20:11 | Футбол: Мини-футбол | Р-Спорт

Женский мини-футбольный клуб «Снежана-Котельники» выиграл Кубок России

МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт. Подмосковная «Снежана-Котельники» победила санкт-петербургскую «Аврору» в финале Кубка России по мини-футболу среди женских команд и стала обладателем трофея.

Финальная встреча, состоявшаяся в пятницу в Тюмени, завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Московской области. Единственный мяч в игре на 28-й минуте забила капитан команды Татьяна Коржова и принесла «Снежане-Котельники» первый трофей в истории.

В матче за третье место тюменский «Запсибколледж» разгромил екатеринбургский «Файтерс» — 6:1.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мини-футбола

Кубок останется в Московской области

Кубок останется в Московской области

В финале сойдутся две сильнейшие на сегодняшний день наши команды — московская «Дина» и подмосковное «Динамо», выигравшие ответные полуфинальные матчи.
Еще 7 новостей  Все новости
3 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Биатлонист объяснил, почему сменил российский паспорт на корейский