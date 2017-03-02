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2 марта 2017, 1:37 | Футбол: Мини-футбол | Спорт-Экспресс

Кубок останется в Московской области

В финале сойдутся две сильнейшие на сегодняшний день наши команды — московская «Дина» и подмосковное «Динамо», выигравшие ответные полуфинальные матчи.

В финале сойдутся две сильнейшие на сегодняшний день наши команды. Увеличить
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После поражения от «Дины» в первом гостевом полуфинале 1:7, во втором для «Сибиряка» все выглядело безнадежно. Хотя в промежутке между этими встречами новосибирцы обыграли «Дину» в Кубке Константина Еременко — 3:2, им пришлось теперь принимать соперника без своих дисквалифицированных лидеров Лео Сантаны и Сими Сайотти.

Понятно, что, несмотря на потери, сдаваться сибиряки не собирались, постарались предложить что-то неожиданное в тактическом плане, в частности, действия в пять полевых игроков, но быстро выяснилось, что «пушкарей» этим они не удивили.

Подробно описывать перипетии матча, в котором гости вновь добились весомого преимущества, большого смысла нет. Стоит лишь отметить хет-трик 19-летнего игрока молодежной сборной России Андрея Понкратова, прогрессирующего буквально с каждой встречей.

— Несмотря на счет первого матча, к игре мы подходили без какой-либо расслабленности, с полной ответственностью, — заявил главный тренер «Дины» Бесик Зоидзе. — Полегче стало, когда забили первые два гола. Мы понимали, что «Сибиряк» будет много времени проводить в формате пять на четыре. И я благодарен команде за то, что она действовала надежно, терпела и забила важные голы.

— Мы подошли к этой встрече в разном психологическом состоянии, — отметил наставник «Сибиряка» Евгений Куксевич. — Пробовали играть пять на четыре, но, к сожалению, не смогли перевернуть матч. Эту страницу нужно перевернуть и забыть. У нас дальше поединки чемпионата, надо готовиться к ним. Хочу поблагодарить болельщиков за то, что они продолжали поддерживать команду в трудную минуту.

Динамовцам в матчах с «Тюменью» пришлось значительно сложнее. Сделав ничью с бело-голубыми дома, сибиряки и ответную встречу начали агрессивно — уже на 2-й минуте удар Батырева пришелся в штангу. Но в рядах «Динамо» разыгрался, наконец, восстановившийся после травмы чемпион Бразилии, Испании и мира (2008 года) Вилде. Отметившийся хет-триком в Тюмени футболист и на этот раз открыл счет.

Первый тайм «Динамо» выиграло 2:0, а в середине второго тюменец Неведров свел разрыв в счете к минимуму. Гости создали еще несколько острых ситуаций у ворот Поддубного, и потому третий гол «Динамо», забитый тем же Вилде, пришелся как нельзя кстати.

В завершающие 11 минут «Тюмень» не раз меняла вратаря на пятого полевого игрока, и Абрамович использовал численное преимущество. Но динамовец Бурков, поразив затем пустые ворота соперников, восстановил статус-кво.

— Достаточно сложно играть с одной командой три матча подряд, — посетовал главный тренер «Динамо» Темур Алекберов. — Поэтому мы начали немного нервозно, но потом внесли коррективы. Сделали поправки по сравнению с первой встречей в Тюмени, старались грамотнее и надежнее действовать в обороне. И в первом тайме все это удавалось. Все дорабатывали, повели 2:0. При счете 2:1 наши футболисты, обладая высоким мастерством, сыграли так, как было необходимо, забили третий мяч, что позволило нам действовать более раскованно и спокойно. Оторвавшись в счете, матч контролировали.

— В гостях против «Динамо» всегда очень тяжело, команда действует намного мобильнее, агрессивнее, — комментировал матч наставник «Тюмени» Евгений Осинцев. — Начало встречи было за нами — создали несколько неплохих моментов, но не реализовали их. И как ни готовимся мы к «стандартам», как ни разбираем их, у нас постоянно кто-то зависает, не выполняет установку. Во втором тайме при счете 2:1 у нас был очень хороший момент, можно было сравнять счет, но мы не сделали этого, а в ответ сразу пропустили гол. Но нужно отдать должное очень высокому уровню мастерства футболистов соперника. Мы пытались выжимали из себя все что возможно, но, к сожалению, функциональное состояние наших ведущих игроков не позволяет в полной мере оказывать достойное сопротивление. У нас молодые ребята, которые этого еще не проходили и где-то стушевались. Но ничего страшного, все впереди.
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