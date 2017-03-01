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1 марта 2017, 20:02 | Футбол: Мини-футбол | Sports.kz

«Кайрат» досрочно стал чемпионом Казахстана

Алматинский футзальный клуб «Кайрат» обыграв в матче 15-го тура «Жетысу» досрочно завоевал золото чемпионата страны.

После победы на Кубке Еременко у команды Какау была некоторая эмоциональная выхолощенность, поскольку после игры с «Сибиряком» прошло всего несколько дней. Наставник алматинцев дал передохнуть некоторым игрокам, включая Диванея, Игора, Алешандре, Дрота, а также Ронкальо (который наверняка сыграет уже завтра). Боевитый соперник в лице «Жетысу» довольно быстро дал понять, что «Кайрату» будет необходимо сыграть очень сконцентрировано.

Долгое время шла равная и что нетипично для футзала, довольно вязкая игра. Тем не менее, более высокий класс кайратовцев сказывался. Именно за счет индивидуального мастерства Кабреува отправил первый мяч в ворота Гурова. Через минуту Тайеби закрепил преимущество и «Кайрат» спокойно доиграл до перерыва. Во второй половине сценарий во многом повторился. «Жетысу» стал рисковать и алматинцы это использовали. Иранец Тайеби оформил дубль. Талдыкорганцам удалось избежать разгрома, после того как Жульерме воспользовался ошибкой в обороне противника.

Таким образом, после победы на Кубке Еременко, алматинцы фактически оформили еще один титул.

Завтра состоится второй матч между «Жетысу» и «Кайратом». Матч пройдет в СК «Кайрат» и стартует в 17:00.

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