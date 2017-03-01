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1 марта 2017, 15:17 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

Зинченко: «ЛГТУ-Липецк» создал «Спартаку» серьёзные трудности

Старший тренер МФК «Спартак» Фёдор Зинченко прокомментировал победу над «ЛГТУ-Липецк» в матче 20-го тура Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу со счётом 3:0 и поделился ожиданиями от встречи со столичной «Крепостью».

«Из-за долгой дороги в Липецк мы достаточно тяжело вошли в игру, но уже к середине первого тайма сумели поймать свой ритм и стали действовать более слаженно. Слегка непривычным для нас было и покрытие зала, которое сильно замедляло скорости, но так как команды были в равных условиях, то жаловаться на этот фактор не имеет смысла. “ЛГТУ-Липецк” очень достойный соперник, который создал нам серьёзные трудности, поэтому обыграть липчан было действительно непросто.

Победы не могут надоесть, поэтому никаких проблем с мотивацией не должно возникнуть. Плюс ко всему у нас в команде серьёзная конкуренция за место в составе, и каждый игрок понимает, что если недоработает на тренировках, то получит намного меньше игрового времени, чем партнёры.
На матч с “Крепостью” мы настраиваемся так же, как и на все другие игры, так что никаких поблажек сопернику делать не собираемся. Посмотрим, в каком состоянии подойдут наши игроки к субботнему поединку, и, возможно, кому-то из лидеров дадим отдохнуть. Также встречу с москвичами пропустит Илья Фёдоров, поэтому наверняка мы увидим на площадке новые сочетания четвёрок», — цитирует Зинченко официальный сайт клуба.
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