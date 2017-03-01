Минская «Столица» оторвалась от преследователей в чемпионате Беларуси по мини-футболу

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Для минчан эта встреча имела особый подтекст, ведь именно гродненская дружина нанесла «Столице» единственное поражение в этом первенстве. Поэтому Андрею Толмачу не нужно было особо настраивать своих подопечных на домашний поединок с динамовцами. Гости не собирались сдаваться без боя и старались отвечать на атаки хозяев острыми контрвыпадами. Однако «столичники» действовали очень слаженно и уже в первом тайме дважды поразили ворота соперников. Вскоре после перерыва гродненцы сумели сократить разрыв до минимума, но это был лишь эпизод — «Столица» еще 4 раза праздновала успех, добившись крупной виктории 6:1.

Один из главных конкурентов лидера гомельский ВРЗ неожиданно оступился в домашней игре с «Борисовом-900», уступив гостям со счетом 1:2. Еще один фаворит первенства действующий чемпион страны «Лидсельмаш» в Микашевичах не оставил шансов на успех местному «Граниту», разгромив его со счетом 9:4. Идущий четвертым минский «Дорожник» уверенно переиграл земляков из «Охраны-Динамо» — 5:2.

Положение в лидирующей группе после 20 туров: «Столица» — 49 очков (разница мячей — 86−31), ВРЗ — 46 (85−40), «Лидсельмаш» — 45 (83−35), «Дорожник» — 44 (80−40). Список лучших снайперов возглавляет Евгений Клочко из ВРЗ, забивший 27 мячей.