«Динамо» победило «Тюмень» и сыграет с «Диной» в финале Кубка России
Подмосковное «Динамо» в ответном матче полуфинальной серии Кубка России по
мини-футболу на своей площадке переиграло «Тюмень» со счётом 5:3.
Так как первая встреча завершилась вничью 4:4, то путёвку в финал завоевали
Полуфинал. Ответный матч
«Динамо» (Московская область) — «Тюмень» — 5:3 (2:0)
Голы: Вилде, 10 (1:0), Фукин, 21 (2:0), Неведров, 34 (2:1), Вилде, 37 (3:1), Фукин, 39 (4:1), Абрамович, 40 (4:2), Бурков, 47 (5:2), Милованов, 49 (5:3)
Первый матч: 4:4.
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