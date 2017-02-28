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28 февраля 2017, 17:53 | Футбол: Мини-футбол | Р-Спорт

«Дина» разгромила «Сибиряк» и вышла в финал Кубка России

МОСКВА, 28 фев — Р-Спорт. Московская «Дина» разгромила на выезде новосибирский «Сибиряк» в ответном матче полуфинала Кубка России по мини-футболу и вышла в финал турнира.

Встреча, прошедшая во вторник в Новосибирске, завершилась со счетом 11:4 в пользу гостей. Хет-триком в составе победителей отметился Андрей Понкратов. В первом матче, который прошел 15 февраля, победу также праздновала «Дина» — 7:1.

В финале турнира «Дина» сыграет с победителем противостояния между подмосковным «Динамо» и «Тюменью». В первом матче, который прошел в Тюмени 22 февраля, была зафиксирована ничья 4:4, а ответный матч пройдет во вторник вечером в подмосковном городе Щелково.
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