«Дина» разгромила «Сибиряк» и вышла в финал Кубка России
МОСКВА, 28 фев —
Р-Спорт. Московская «Дина» разгромила на выезде новосибирский «Сибиряк» в ответном матче полуфинала Кубка России по мини-футболу и вышла в финал турнира.
Встреча, прошедшая во вторник в Новосибирске, завершилась со счетом 11:4 в пользу гостей.
В финале турнира «Дина» сыграет с победителем противостояния между подмосковным «Динамо» и «Тюменью». В первом матче, который прошел в Тюмени 22 февраля, была зафиксирована ничья 4:4, а ответный матч пройдет во вторник вечером в подмосковном городе Щелково.
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