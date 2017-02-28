«Дина» разгромила «Сибиряк» и вышла в финал Кубка России

Встреча, прошедшая во вторник в Новосибирске, завершилась со счетом 11:4 в пользу гостей. Хет-триком в составе победителей отметился Андрей Понкратов. В первом матче, который прошел 15 февраля, победу также праздновала «Дина» — 7:1.

В финале турнира «Дина» сыграет с победителем противостояния между подмосковным «Динамо» и «Тюменью». В первом матче, который прошел в Тюмени 22 февраля, была зафиксирована ничья 4:4, а ответный матч пройдет во вторник вечером в подмосковном городе Щелково.