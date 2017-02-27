Нето: У меня все хорошо и с каждым днем будет лучше

«Прежде всего, благодарю всех за поддержку! Я должен рассказать обо всем что происходит, чтобы разъяснить раз и навсегда, чтобы все были в курсе. Опухоль которая в моем теле исходит от легких и случился метастаз моей головы, прежде всего мне нужно вылечить легкие и в последовательности остальные части организма. Я вышел с консультации врача в Сан Паулу и его слова были следующими: “Я очень оптимистично отношусь к твоему лечению”. Это самое лучшее, что можно услышать от врача, который лечит миллионы схожих случаев. Но к чему я клоню? Мое лечение будет проводиться определенными медикаментами, не буду нуждаться в химиотерапии, разве может быть благословение лучше, чем это? Нет, бог слишком хорош! Так что ребята продолжайте молиться, потому что в скором времени будем праздновать еще одну победу. У меня все хорошо и с каждым днем будет лучше, с той верой что есть во мне» — сказал Нето.