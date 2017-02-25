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25 февраля 2017, 21:51 | Футбол: Мини-футбол | Sports.kz

«Кайрат» в третий раз выиграл Кубок Еременко

В финале международного турнира Кубок Еременко проходившего в Москве алматинскому «Кайрат» противостоял российский «Сибиряк», пишет Sports.kz.

В финале международного турнира Кубок <span class=error>Еременко</span> проходившего в Москве <span class=error>алматинскому</span> <span class=error>Кайрат</span> противостоял российский Сибиряк пишет Sports.kz. Увеличить
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На голы Дугласа и Дугласа Жуниора в первом тайме в составе россиян ответил Жоан. После перерыва шестиметровый реализовал Сими Сайотти, чем сравнял счет, а его партнер по команде Максим Волынюк впервые вывел «Сибиряк» вперед, Диванею удалось выровнять положение. Решающий мяч с десяти метров провел Михаил Першин. 4:3 — победа «Кайрата».

Таким образом, алматинцы стали победителями данного турнира уже в третий раз, ранее в 2014 и 2016 годах, а в 2015 они были третьими.

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