«Кайрат» в третий раз вышел в финал Кубка Еременко

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В полуфинале команда Какау обыграла московский КПРФ. Встреча проходила сегодня, 25 февраля, в подмосковном Климовске и завершилась со счетом 3:1.

У «Кайрата» на пятой минуте отличился Игор, на 25-й — Дуглас Жуниор, а на 48-й уже пустые ворота поразил Диваней. В составе КПРФ единственный гол забил Владимир Гончаров на 17-й.

В финале соперником «Кайрата» станет новосибирский «Сибиряк», который в полуфинале обыграл московскую «Дину» — 3:2. Решающий матч турнира пройдет завтра, 25 февраля.

Кубок Еременко проводится с 2014 года в память о легендарном российском игроке Константине Еременко. В нынешнем году в турнире принимает участие восемь клубов из России, Казахстана, Латвии и Беларуси.

В истории Кубка Еременко «Кайрат» является самым титулованным клубом и действующим чемпионом. Из трех состоявшихся турниров алматинцы дважды становились победителями (2014, 2016), а еще один раз выиграли бронзовые медали (2015).