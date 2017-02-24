«Сибиряк» обыграл «Дину» в полуфинале Кубка Еременко по мини-футболу

Встреча, прошедшая в пятницу в подмосковном Троицке, завершилась победой «Сибиряка» со счетом 3:2. В составе победителей голы забили Сими Сайотти (1-я минута), Жоан (9-я) и Максим Волынюк (14-я). У «Дины» отличились Янар Асадов (5-я) и Артем Ниязов (38-я).

Позже во втором полуфинале встретятся московский КПРФ и алма-атинский «Кайрат».