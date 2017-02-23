КПРФ сыграл вничью с «Никарсом» и вышел в полуфинал Кубка Еременко со второго места
МОСКВА, 23 фев —
Р-Спорт. Московский КПРФ сыграл вничью с рижским «Никарсом» в матче группового этапа Кубка Еременко по мини-футболу и вышел в плей-офф турнира.
Встреча группы В завершилась со счетом 2:2. В другом матче дня в группе А
КПРФ с двумя очками занял второе место в группе, отстав на два балла от новосибирского «Сибиряка». В группе А «Кайрат» стал первым с шестью очками, а второй стала московская «Дина», в активе которой три балла.
КПРФ в полуфинале сыграет с «Кайратом», а «Сибиря» — с «Диной». Оба матча пройдут 24 февраля.
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