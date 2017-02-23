Какау прокомментировал выход «Кайрата» в полуфинал Кубка Еременко
Главный тренер алматинского «Кайрата» Какау прокомментировал победный матч своей команды на Кубке Еременко против белорусской «Столицы».
«Я доволен результатом. Отмечу, что соперник достаточно быстро прогрессирует. Мы уже встречались в рамках товарищеской встречи ранее и скажу, что прогресс виден невооруженным глазом. Рад за моего коллегу, потому что у него очень амбициозная команда. Отдельную благодарность адресуем в адрес всего белорусского клуба за тот красивый жест, который они сделали для Нето. Уверен, что ему очень нужна такая поддержка», — цитирует Какау официальный сайт «Кайрата».
Напомним, «Кайрат» победил «Столицу» со счетом 4:0 и вышел в полуфинал Кубка Еременко.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter