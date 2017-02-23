Какау прокомментировал выход «Кайрата» в полуфинал Кубка Еременко

«Я доволен результатом. Отмечу, что соперник достаточно быстро прогрессирует. Мы уже встречались в рамках товарищеской встречи ранее и скажу, что прогресс виден невооруженным глазом. Рад за моего коллегу, потому что у него очень амбициозная команда. Отдельную благодарность адресуем в адрес всего белорусского клуба за тот красивый жест, который они сделали для Нето. Уверен, что ему очень нужна такая поддержка», — цитирует Какау официальный сайт «Кайрата».

Напомним, «Кайрат» победил «Столицу» со счетом 4:0 и вышел в полуфинал Кубка Еременко.