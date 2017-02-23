КПРФ не смог обыграть «Никарс» на Кубке Ерёменко по мини-футболу
Московский клуб КПРФ в третий игровой день Кубка Ерёменко в рамках группы В сыграл вничью с латвийским «Никарсом» со счётом 2:2.
Латвийцы смогли уйти от поражения, забив дважды на последней минуте. Таким образом, победителем группы В стал новосибирский «Сибиряк», а КПРФ занял второе место.
В полуфиналах КПРФ сыграет с казахстанским «Кайратом», а «Сибиряк» встретится с московской «Диной».
Группа В. 3-й тур
КПРФ (Россия) — «Никарс» (Латвия) — 2:2 (1:0)
Голы: Бикбулатов, 8 (1:0), Кручинин, 45 (2:0), Вилела, 50 (2:1), Аванесов, 50 (2:2).
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