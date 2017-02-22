Это вам не 9:0. Как первый полуфинал Кубка стал битвой

В двух шагах от финала Кубка

9:0 — без вариантов, сомнений и шансов для проигравшего. Именно так всего пять дней назад завершилась встреча «Динамо» и «Тюмени» в рамках 16-го тура Суперлиги. Бело-голубые дома уничтожили соперника, после чего собрали вещи и отправились к тюменцам в гости. Команды ждала новая встреча, теперь в первом полуфинале Кубка России. И тут можно было смело забывать о том, что было пять дней назад: «Тюмень» играла дома, в присутствии переполненных трибун СК «Центральный». И с пониманием того, что финал Кубка всего в двух шагах.



И фактически первый же удар в створ ворот «Динамо» завершился голом: гости увлеклись атакой, мяч оказался в руках голкипера «Тюмени» Аксентиевича, тот аккуратным броском вывел Коцича один на один с Поддубным, и сербский легионер с носка отправил мяч в ближний угол — 1:0.



Хозяева не бросились добивать соперника, а динамовцы не спешили немедленно и любой ценой отыграться. Бело-голубые больше владели мячом, «Тюмень» огрызалась более опасными контратаками. Проблема у хозяев была только одна: беда с выходом из-под прессинга. В течение нескольких минут один только Батырев ошибся трижды, и каждый раз температура воздуха у ворот Аксентиевича существенно повышалась. Сложно было сказать, что гости наиграли на гол, однако мяч действительно оказался в воротах «Тюмени».

Повтор второй минуты

Ари исполнил натуральный перевод с фланга на фланг, Сучилин пробил с лёта, мяч рикошетом угодил в Аксентиевича, потом оказался у Вилде, и тот с пары метров успел переправить его в сетку — 1:1. В этот момент было сыграно 10 минут матча, а ровно через минуту каким-то невероятным образом не забил Робиньо. Он вместе с Вилде убежал два в одного, бразилец идеально выкатил россиянину на пустые ворота, но Робиньо в простейшей ситуации умудрился не попасть по мячу.



Хозяева ответили быстрым выпадом Батырева и его же опасным ударом после розыгрыша углового. А потом словно повторилась вторая минута: бело-голубые провалились в обороне, Аксентиевич классным пасом рукой вывел один на один Антошкина, а тот даже обрабатывать мяч не стал, просто в касание перевёл его в сетку — 2:1.

«Вамос» в раздевалку

После этого гола игра пошла ещё веселее. Аксентиевич спас свои ворота после удара Ари в упор, в ответной атаке Батырев после передачи Милованова угодил в штангу, правда, с внешней стороны. Алекберова такое развитие событий совершенно не устраивало, тренер «Динамо» попросил тайм-аут и провёл его чрезвычайно активно. Однако подопечные наставника не услышали: ещё один провал в обороне, ещё одна быстрая атака «Тюмени» — и третий мяч в воротах Поддубного, теперь после удара Соколова в «домик» — 3:1.



В оставшиеся несколько минут тайма мяч сначала ещё раз мог оказаться в воротах «Динамо», но Абрамович не сумел использовать чудо-пас Антошкина метров на 25, а потом невнятный прессинг хозяев был легко разорван бело-голубыми и выход два в одного разящим ударом в дальнюю девятку завершил Вилде. И отметил своё результативное действие громогласным «Вамос!». На перерыв команды отправились при счёте 3:2 в пользу «Тюмени».

Сильно бить не нужно

41-я секунда второго тайма оказалась счастливой для Аксентиевича: мяч после прострела Шакирова и лёгкого рикошета угодил в штангу и оказался в руках вратаря. Поддубный спас свою команду на 29-й минуте, после очень сильного удара Батырева со штрафного. Дальше гости завладели мячом и территорией, но в который уже раз напоролись на разящую контратаку. К счастью для «Динамо», на этот раз Асланян из выгодной позиции не попал в ближний угол.



И снова гости владели инициативой, и снова «Тюмень» в быстрой атаке могла забивать: Бахур качнул Буркова и с нескольких метров «штыком» пробил чуть выше ворот. А вот Шакиров бил «щекой» и с очень приличного расстояния, но всё это не помешало ему отличиться: мяч вылетел из-под Сирило и нырнул в левый от Аксентиевича угол. Голкипер только руками развёл, ибо момент удара не видел вообще — 3:3. Гол почему-то решили записать на Сирило, хотя капитан «Динамо» мяч не трогал.