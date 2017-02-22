Это вам не 9:0. Как первый полуфинал Кубка стал битвой
«Тюмень» по ходу полуфинала Кубка России с «Динамо» вела — 3:1, потом с трудом отыгралась, а в конце упустила отличный шанс победить.
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Видимо, что-то случилось...
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В двух шагах от финала Кубка
9:0 — без вариантов, сомнений и шансов для проигравшего. Именно так всего пять дней назад завершилась встреча «Динамо» и «Тюмени» в рамках 16-го тура Суперлиги.
И фактически первый же удар в створ ворот «Динамо» завершился голом: гости увлеклись атакой, мяч оказался в руках голкипера «Тюмени» Аксентиевича, тот аккуратным броском вывел Коцича один на один с Поддубным, и сербский легионер с носка отправил мяч в ближний угол — 1:0.
Хозяева не бросились добивать соперника, а динамовцы не спешили немедленно и любой ценой отыграться.
Повтор второй минуты
Ари исполнил натуральный перевод с фланга на фланг, Сучилин пробил с лёта, мяч рикошетом угодил в Аксентиевича, потом оказался у Вилде, и тот с пары метров успел переправить его в сетку — 1:1. В этот момент было сыграно 10 минут матча, а ровно через минуту
Хозяева ответили быстрым выпадом Батырева и его же опасным ударом после розыгрыша углового. А потом словно повторилась вторая минута:
«Вамос» в раздевалку
После этого гола игра пошла ещё веселее. Аксентиевич спас свои ворота после удара Ари в упор, в ответной атаке Батырев после передачи Милованова угодил в штангу, правда, с внешней стороны. Алекберова такое развитие событий совершенно не устраивало, тренер «Динамо» попросил
В оставшиеся несколько минут тайма мяч сначала ещё раз мог оказаться в воротах «Динамо», но Абрамович не сумел использовать
Сильно бить не нужно
41-я секунда второго тайма оказалась счастливой для Аксентиевича: мяч после прострела Шакирова и лёгкого рикошета угодил в штангу и оказался в руках вратаря. Поддубный спас свою команду на 29-й минуте, после очень сильного удара Батырева со штрафного. Дальше гости завладели мячом и территорией, но в который уже раз напоролись на разящую контратаку. К счастью для «Динамо», на этот раз Асланян из выгодной позиции не попал в ближний угол.
И снова гости владели инициативой, и снова «Тюмень» в быстрой атаке могла забивать: Бахур качнул Буркова и с нескольких метров «штыком» пробил чуть выше ворот. А вот Шакиров бил «щекой» и с очень приличного расстояния, но всё это не помешало ему отличиться: мяч вылетел
Вилде рвёт и мечет
Зато на 39-й минуте вратарь «Тюмени» видел всё, но спасти свою команду не имел никакой возможности. При розыгрыше углового Вилде остался на дальней штанге совершенно один, и головой с метра отправил мяч в сетку. Игроки «Тюмени» озадаченно смотрели друг на друга, не понимая, как такое возможно, а «Динамо» впервые в матче вышло вперёд — 4:3.
Времени у хозяев оставалось предостаточно. Ехать на ответный матч, имея в пассиве поражение, — не лучшая идея, тюменцам нужно было обязательно забивать. А лучше — дважды. Можно было ждать от Евгения Осинцева перехода на игру с пятым полевым, но наставник «Тюмени» не спешил. И, как оказалось, не зря: розыгрыш углового завершился плотным ударом Неведрова в дальний угол — 4:4. Спустя минуту Бадретдинов получил вторую жёлтую карточку и оставил «Динамо» в меньшинстве. Отличный шанс выиграть этот матч хозяева упустили:
Судьба путёвки в финал решится меньше чем через неделю. 28 февраля «Динамо» и «Тюмень» встретятся вновь. В третий раз за 11 дней.
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