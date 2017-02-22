Какау: Попытаемся выиграть этот Кубок Еременко и посвятить трофей Нето

— Для начала, я бы хотел поблагодарить нашего сопреника — «Дину» — за такой тёплый приём. По организации стартовый матч турнира смотрелся очень хорошо. Мы следили за «Диной», так как это лидер российского чемпионата, одного из сильнейших в мире. Особенно интересно было посмотреть на то, как москвичи разгромили сначала «Газпром-Югру», а затем «Сибиряк». Отдельно хочу поблагодарить главного тренера «Дины» Бесика Зоидзе. Мы раньше вместе играли, а сегодня впервые встретились друг против друга в качестве главных тренеров. Поздравляю свою команду, и команду «Дина» с отличной игрой. Думаю, болельщикам она понравилась.

— Сегодня вся команда «Кайрат» вышла на игру в специальных футболках в поддержку Нето. Есть ли новости о его самочувствии и можно ли сказать, что победа над «Диной» посвящается ему?

— Когда мы только узнали о его заболевании, для нас это был большой шок. Мы каждый день молимся за его здоровье и стараемся всячески его поддержать. Не только эту победу можно посвятить ему. Попытаемся выиграть этот Кубок Еременко и посвятить этот трофей Нето. Мы искренне верим, что каждый счастливый миг, заработанный нами здесь, поможет ему поскорее поправиться. Огромным титулом для самого Нето станет его скорейшее выздоровление. Мы все верим в него и молимся Богу о его здоровье.