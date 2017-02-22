Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/mini-football/28862571/
22 февраля 2017, 12:56 | Футбол: Мини-футбол | PROСПОРТ - Казахстан

«Столица» — «Дина»: обоюдный шанс

Соперники АФК «Кайрат» в группе А выяснят отношения в личном противостоянии.

Соперники <span class=error>АФК</span> <span class=error>Кайрат</span> в группе А выяснят отношения в личном противостоянии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Группа А, 2-й тур. «Столица» — «Дина»

22 февраля, 19:00. Троицк, ДС «Квант»

После поражения от «Кайрата» для «Дины» второй матч приобретает важнейшее значение. В свою очередь для «Столицы» игра имеет свою изюминку, поскольку для белорусов матч станет дебютным на Кубке Еременко. Команды ранее пересекались в августе 2014 года на турнире «Dina Open Cup». Тогда в полуфинальном поединке в Троицке «пушкари» обыграли белорусский коллектив — 3:2.

Заявки команд

«Столица»: Лукша, Поляков, Щербаченя, Бето, Горбенко, Фонсека, Жданович, Королишин, Кривицкий, Крыкун, Лазюк, Маргарян, Фероз, Черник, Чибисов, Шостак, Щербич.

«Дина»: Зуев, Иваняк, Цайдер, Разоренов, Асадов, Багиров, Заболонков, Крутый, Кутузов, Ниязов, Понкратов, Прудников, Хамадиев, Чистополов, Абрамов, Эскердинья.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мини-футбола

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»