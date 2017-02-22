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Группа А, 2-й тур. «Столица» — «Дина»

22 февраля, 19:00. Троицк, ДС «Квант»

После поражения от «Кайрата» для «Дины» второй матч приобретает важнейшее значение. В свою очередь для «Столицы» игра имеет свою изюминку, поскольку для белорусов матч станет дебютным на Кубке Еременко. Команды ранее пересекались в августе 2014 года на турнире «Dina Open Cup». Тогда в полуфинальном поединке в Троицке «пушкари» обыграли белорусский коллектив — 3:2.

Заявки команд

«Столица»: Лукша, Поляков, Щербаченя, Бето, Горбенко, Фонсека, Жданович, Королишин, Кривицкий, Крыкун, Лазюк, Маргарян, Фероз, Черник, Чибисов, Шостак, Щербич.

«Дина»: Зуев, Иваняк, Цайдер, Разоренов, Асадов, Багиров, Заболонков, Крутый, Кутузов, Ниязов, Понкратов, Прудников, Хамадиев, Чистополов, Абрамов, Эскердинья.