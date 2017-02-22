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22 февраля 2017, 2:06 | Футбол: Мини-футбол | Р-Спорт

КПРФ и «Сибиряк» сыграли вничью в матче группового этапа Кубка Еременко

МОСКВА, 22 фев — Р-Спорт. Московский клуб КПРФ и «Сибиряк» из Новосибирска разошлись миром на старте группового этапа Кубка Еременко по мини-футболу.

Игра группы B, прошедшая во вторник в Климовске, закончилась со счетом 4:4. В составе московского клуба отличились Паулиньо (8-я минута), Жоэл Кейруш (9), Олег Кручинин (26), еще один мяч в свои ворота отправил игрок соперников Лео Сантана (49). У новосибирцев хет-трик оформил Талес (28, 33, 43), автогол на счету Кейруша (49).

В матче группы A московская «Дина» в Троицке проиграла казахстанскому «Кайрату» — 2:4. В составе российской команды голы забили Андрей Заболонков (5) и Арсер Багиров (36).

Кубок Еременко продлится до 25 февраля.
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