КПРФ и «Сибиряк» сыграли вничью в матче группового этапа Кубка Еременко
МОСКВА, 22 фев —
Р-Спорт. Московский клуб КПРФ и «Сибиряк» из Новосибирска разошлись миром на старте группового этапа Кубка Еременко по мини-футболу.
Игра группы B, прошедшая во вторник в Климовске, закончилась со счетом 4:4. В составе московского клуба отличились Паулиньо (8-я минута), Жоэл Кейруш (9), Олег Кручинин (26), еще один мяч в свои ворота отправил игрок соперников Лео Сантана (49). У новосибирцев
В матче группы A московская «Дина» в Троицке проиграла казахстанскому «Кайрату» — 2:4. В составе российской команды голы забили Андрей Заболонков (5) и Арсер Багиров (36).
Кубок Еременко продлится до 25 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter