КПРФ и «Сибиряк» сыграли вничью в матче группового этапа Кубка Еременко

Игра группы B, прошедшая во вторник в Климовске, закончилась со счетом 4:4. В составе московского клуба отличились Паулиньо (8-я минута), Жоэл Кейруш (9), Олег Кручинин (26), еще один мяч в свои ворота отправил игрок соперников Лео Сантана (49). У новосибирцев хет-трик оформил Талес (28, 33, 43), автогол на счету Кейруша (49).

В матче группы A московская «Дина» в Троицке проиграла казахстанскому «Кайрату» — 2:4. В составе российской команды голы забили Андрей Заболонков (5) и Арсер Багиров (36).

Кубок Еременко продлится до 25 февраля.