«Кайрат» стартовал с победы над «Диной» на Кубке Еременко
Алматинский «Кайрат» стартовал с победы на Кубке Еременко по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.
В первом матче на турнире команда Какау со счетом 4:2 обыграла российскую «Дину».
У «Кайрата» дубли на свой счет записали Диваней (3-я и 15-я минуты) и Алешандре (28 и 41). В составе «Дины» отличились Андрей Заболонков (5) и Арсер Багиров (28).
При этом игроки «Дины» не реализовали аж два пенальти. В обоих случаях удары парировал вратарь «Кайрата» Диего Ронкальо.
В следующем матче «Кайрат» 23 февраля сыграет с белорусским клубом «Столица». Игра начнется в 17:00 по времени Астаны.
В Кубке Еременко-2017 принимают участие шесть клубов из России, Казахстана, Беларуси и Латвии. Все команды поделены на две группы. Матчи турнира играются в подмосковных городах Троицк и Климовск.
Впервые Кубок Еременко проводился в сезоне 2013/14. Из трех проведенных турниров два заканчивались победой «Кайрата». Алматинский клуб является действующим победителем Кубка Еременко.
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