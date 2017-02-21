«Кайрат» стартовал с победы над «Диной» на Кубке Еременко

В первом матче на турнире команда Какау со счетом 4:2 обыграла российскую «Дину».

У «Кайрата» дубли на свой счет записали Диваней (3-я и 15-я минуты) и Алешандре (28 и 41). В составе «Дины» отличились Андрей Заболонков (5) и Арсер Багиров (28).

При этом игроки «Дины» не реализовали аж два пенальти. В обоих случаях удары парировал вратарь «Кайрата» Диего Ронкальо.

В следующем матче «Кайрат» 23 февраля сыграет с белорусским клубом «Столица». Игра начнется в 17:00 по времени Астаны.

В Кубке Еременко-2017 принимают участие шесть клубов из России, Казахстана, Беларуси и Латвии. Все команды поделены на две группы. Матчи турнира играются в подмосковных городах Троицк и Климовск.

Впервые Кубок Еременко проводился в сезоне 2013/14. Из трех проведенных турниров два заканчивались победой «Кайрата». Алматинский клуб является действующим победителем Кубка Еременко.