Мутко приветствует команды на Кубке Еременко

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Дорогие друзья!

От имени Российского футбольного союза и от себя лично рад приветствовать вас на международном клубном турнире по мини-футболу, посвященном памяти Константина Еременко.

Константин Викторович Еременко является легендарным российским спортсменом, внесшим огромный вклад в становление и развитие как отечественного, так и мирового мини-футбола. Он был блестящим нападающим национальной сборной России и клуба «Дина». Память о нем до сих пор живет в сердцах множества футболистов и болельщиков.

От лица Российского футбольного союза желаю участникам IV Кубка по мини-футболу памяти Константина Еременко красивого футбола, честной борьбы и самых ярких спортивных эмоций!

Напомним, что сегодня в Кубке Еременко состоятся две встречи: «Кайрат» — «Дина» (22:00) и КПРФ — «Сибиряк» (22:30).