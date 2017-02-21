Мутко приветствует команды на Кубке Еременко
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко обратился с приветственным словом к участникам Кубка Еременко.
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Дорогие друзья!
От имени Российского футбольного союза и от себя лично рад приветствовать вас на международном клубном турнире по
Константин Викторович Еременко является легендарным российским спортсменом, внесшим огромный вклад в становление и развитие как отечественного, так и мирового
От лица Российского футбольного союза желаю участникам IV Кубка по
Напомним, что сегодня в Кубке Еременко состоятся две встречи: «Кайрат» — «Дина» (22:00) и КПРФ — «Сибиряк» (22:30).
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