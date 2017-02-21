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https://sport.mail.ru/news/mini-football/28851621/
21 февраля 2017, 16:01 | Футбол: Мини-футбол | PROСПОРТ - Казахстан

Мутко приветствует команды на Кубке Еременко

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко обратился с приветственным словом к участникам Кубка Еременко.

Мутко приветствует команды на Кубке Еременко - Фото Увеличить
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Дорогие друзья!

От имени Российского футбольного союза и от себя лично рад приветствовать вас на международном клубном турнире по мини-футболу, посвященном памяти Константина Еременко.

Константин Викторович Еременко является легендарным российским спортсменом, внесшим огромный вклад в становление и развитие как отечественного, так и мирового мини-футбола. Он был блестящим нападающим национальной сборной России и клуба «Дина». Память о нем до сих пор живет в сердцах множества футболистов и болельщиков.

От лица Российского футбольного союза желаю участникам IV Кубка по мини-футболу памяти Константина Еременко красивого футбола, честной борьбы и самых ярких спортивных эмоций!

Напомним, что сегодня в Кубке Еременко состоятся две встречи: «Кайрат» — «Дина» (22:00) и КПРФ — «Сибиряк» (22:30).
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