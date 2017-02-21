Эмиль Алиев: На Кубке Еременко увидим очень напряженную борьбу

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— Во второй раз в истории розыгрыш Кубка Еременко пройдет в России и впервые — в Московском регионе. Целый ряд команд дебютирует в международном турнире. Это «Дина», в которой Константин Еременко провел большую часть своей карьеры, КПРФ, стремительно прогрессирующий в российской Суперлиге, «Сибиряк», один из старейших отечественных клубов. Белоруссию, с которой нас связывают давние отношения по развитию мини-футбола, представит «Столица». Наконец, наши традиционные участники, которые внесли огромный вклад в становление Кубка Еременко: казахстанский «Кайрат» и латвийский «Никарс».

Полагаю, что состав участников достаточно ровный, и мы увидим очень напряженную и непредсказуемую борьбу, которая всегда отличала международный евразийский турнир. Кубок Еременко стал неотъемлемой частью европейского клубного футзала, и со своей стороны Ассоциация мини-футбола России прикладывает все усилия для его совершенствования.

Напомним, что сегодня в Кубке Еременко состоятся две встречи: «Кайрат» — «Дина» (22:00) и КПРФ — «Сибиряк» (22:30).