Эмиль Алиев: На Кубке Еременко увидим очень напряженную борьбу
В преддверии старта Кубка Еременко президент Ассоциации
мини-футбола России Эмиль Алиев поделился своими ожиданиями от предстоящего турнира, передает amfr.ru:
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Во второй раз в истории розыгрыш Кубка Еременко пройдет в России и впервые — в Московском регионе. Целый ряд команд дебютирует в международном турнире. Это «Дина», в которой Константин Еременко провел большую часть своей карьеры, КПРФ, стремительно прогрессирующий в российской Суперлиге, «Сибиряк», один из старейших отечественных клубов. Белоруссию, с которой нас связывают давние отношения по развитию
Полагаю, что состав участников достаточно ровный, и мы увидим очень напряженную и непредсказуемую борьбу, которая всегда отличала международный евразийский турнир. Кубок Еременко стал неотъемлемой частью европейского клубного футзала, и со своей стороны Ассоциация
Напомним, что сегодня в Кубке Еременко состоятся две встречи: «Кайрат» — «Дина» (22:00) и КПРФ — «Сибиряк» (22:30).
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