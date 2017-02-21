«Сибиряк» на данный момент идет на третьей строчке в российской Суперлиге, отставая на девять очков от лидера таблицы — «Дины». Со 102 забитыми голами, команда является второй по результативности, но также и пропускает довольно часто — 80 пропущенных мячей.

Для КПРФ это первое участие в Кубке Еременко. Новосибирский коллектив победил в 13 матчах из 21, трижды сыграл вничью и пять раз проиграл.

В свою очередь КПРФ, вряд ли будет претендовать на медали чемпионата — московская команда следует на шестой позиции в таблице и разрыв от того же «Сибиряка» составляет 15 баллов. У «коммунистов» отрицательный показатель забитых/пропущенных — 74 на 92.

Напомним, что Кубок Еременко проходит в Климовске. Начало поединка КПРФ — «Сибиряк» — в 22:30 по времени Астаны.

Заявки команд

КПРФ: Молчанов, Беспалый, Бондарев, Давыдов, Казаков, Лин, Бикбулатов, Адри, Паулиньо, Курбанов, Симаков, Денисов, Шарипов, Кейруш, Муратов, Коробейников, Савостьянов, Гоннаров, Мухутдинов, Мандрусов, Горшков, Буньковский, Сомхишвили.

«Сибиряк»: Муштаков, Формин, Балашов, Аманбаев, Лео Сантана, Покотыло, Кудзиев, Иванов, Жоан, Шамсутдинов, Главатских, Нугуманов, Талес, Плахов Н., Миннигалеев, Волынюк, Чурляев, Комаров, Чухрий, Сими Сайотти, Плахов Н., Фирсов.