Превью к Кубку Еременко

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История выступлений

«Кайрат» неизменный участник всех розыгрышей Кубка Еременко со дня его основания. В дебютном турнире алматинцы являлись командой-хозяйкой и сумели одержать итоговую победу. В следующем сезоне «Кайрат» уступил «Тюмени» в полуфинале, и занял третье место. В прошлом году команда Какау взяла реванш у «Тюмени», обыграв россиян в финале — 4:1.

Все розыгрыши Кубка Еременко:

2014 год. 1 место — «Кайрат» (Казахстан); 2 место — «Синара» (Россия); 3 место — «Газпром-Югра» (Россия).

2015 год: 1 место — «Синара» (Россия); 2 место — «Тюмень» (Россия); 3 место — «Кайрат» (Казахстан).

2016 год: 1 место — «Кайрат» (Казахстан); 2 место — «Тюмень» (Россия); 3 место — «Синара» (Россия).

История противостояний

«Кайрат» — «Дина»

Матч Финала Четырех Кубка УЕФА сезона 2014/15 «Кайрат» — «Дина» по-прежнему невозможно забыть. Это был один из лучших перфомансов в исполнении алматинского клуба на европейской арене и настоящий бенефис Лео оформившего покер. «Кайрат» выиграл 7:4, вышел в финал и добыл второй Кубок УЕФА.

В целом статистика «Кайрата» в официальных турнирах против российских клубов выглядит следующим образом: 17 игр, 6 побед, 3 ничьи, 8 поражений.

«Кайрат» — «Столица»

С командой из Минска кайратовцы встречались относительно недавно. В ноябре 2016 года были сыграны два товарищеских матча, в обоих случаях команда Какау оказалась сильнее — 8:2, 5:3. Кроме того пару недель назад сборная Казахстана встречалась опять же в контрольных встречах с Беларусью, где естественно выступали несколько игроков «Столицы», а также возглавлял команду Андрей Толмач работающий сразу на двух постах. Казахстан проиграл первый матч 0:1, но вскоре взял реванш — 3:0.

Соперники

«Дина»

Коллектив Бесика Зоидзе идет на первом месте в чемпионате России, опережая «Газпром-Югру» (еще одного соперника «Кайрата», только уже по Кубку УЕФА) на четыре балла. При этом «Дина» является 14-кратным чемпионом страны и 7-картным обладателем Кубка. На данный момент в составе российского клуба стоит отметить бразильца Эскердинью (второй бомбардир ЧР с 24 голами) и универсалов — Артема Ниязова, Дмитрия Прудникова имеющих в активе по 16 мячей в текущем сезоне. В новом году «Дина» уверенно идет по дистанции чемпионата, в последней игре москвичи одолели «Ухту» (5:0), а ранее разгромили в Кубке «Газпром-Югру» — 9:2.

«Столица»

Клуб из Минска основан лишь четыре года назад, но при этом уже вписал имя в историю белорусского футзала. В сезоне 2013/14 «Столица» выиграла чемпионат страны, а также суперкубок. На следующий сезон был собран уже полный внутренний комплект трофеев, поскольку клуб завоевал Кубок Беларуси. В нынешнем сезоне «Столица» делит первое месте в родном первенстве с клубом ВРЗ (к слову, в чемпионате Беларуси выступает 16 команд!). Перед выездом на Кубок Еременко, минчане обыграли клуб «Аматар» — 7:1.

Что касается игроков и стиля «Столицы», как отметил капитан «Кайрата» Динмухамбет Сулейменов, они являются достаточно силовой командой. Индивидуально стоит отметить Сергея Крыкуна, который забил 14 мячей в чемпионате и даже поражал ворота «Кайрата» в упомянутых товарищеских матчах. Кроме того в зимнее трансферное окно «Столица» пополнилась двумя бразильскими легионерами — Гильерме Фонсекой и Ферозом.

Заявка АФК «Кайрат» на Кубок Еременко:

Вратари: Игита, Ронкальо.

Защитники и нападающие: Дуглас, Игор, Сулейменов, Першин, Есенаманов, Тайеби, Дрот, Эвертон, Кабреува, Дуглас Нуньес, Диваней, Алешандре.

Дословно:

Руководитель клуба «Столица», Андрей Медведев:

— Кубок Еременко — топовый турнир, который в этом году собрал ведущие клубы из Казахстана, России, Латвии. Мы прекрасно осознаём статус, амбиции и квалификацию наших будущих соперников, поэтому в первую очередь едем за опытом. Это не значит, что мы перед собой не ставим спортивных задач. Задача минимум — пробиться в полуфинал.

Президент «Дины» Сергей Козлов:

— Клуб «Дина» с большим интересом готовится принять участие в Кубке Еременко. Конечно, рассчитывали, что получится это сделать и раньше, но в итоге дебютируем только в четвертом розыгрыше. Это соревнование проводится в память величайшего игрока Константина Еременко, который основную часть своей карьеры провел именно в «Дине» и добился с ней наибольших успехов. Особенно приятно, что «Дина» примет своих соперников на родной арене, что гарантирует нашим болельщиками очень яркие и интересные матчи против опытных и сильных соперников.

Президент «Кайрата» Кайрат Оразбеков:

— Я искренне счастлив, что память моего близкого друга увековечена именно в таком прекрасном турнире. Сегодня эти соревнования объединили лучшие команды четырех стран. Радует, что ежегодно появляются новые участники и один из таких легендарная «Дина» — клуб великого Константина Еременко. Я в ожидании захватывающих игр, которые несомненно порадуют всех любителей футзала. «Кайрат» является действующим обладателем трофея, который достался в непростой борьбе в минувшем году. Конечно, хочется подтвердить статус сильнейших, но уверен, что у каждой команды на этот счет свое мнение.

Цифры и факты:

«Кайрат» на Кубке Еременко — 19 матчей: +14 = 3 — 2, мячи — 108:53 (победитель 2014 и 2016 гг.).

Лишь две команды из нынешнего состава принимали участие во всех розыгрышах: «Кайрат» (Казахстан) и «Никарс» (Латвия). При этом у «Кайрата» больше всего побед на турнире — 14, а «Никарс» чаще всех терпел поражения — 10.

Игор представляющий «Кайрат» является лучшим бомбардиром в истории Кубка Еременко. Бразилец забил 17 мячей на турнире. Также в десятку входят еще два нынешних представителя алматинского клуба — Алешандре (12 голов) и Серик Жаманкулов (9 голов). Кроме того в список входят два экс-игрока «Кайрата» Николай Пенгрин (10 голов) и Жоан (12 голов, ныне выступает за «Сибиряк» — еще один участник Кубка Еременко).

Полный календарь Кубка Еременко 2016/17

I этап ( 21—23 февраля 2017 г.).

Группа «А» (г. Троицк).

Группа «Б» (г. Климовск).

21 февраля.

Кайрат — Дина — 22.00.

КПРФ — Сибиряк — 22.30.

22 февраля.

Столица — Дина — 19.00.

Никарс — Сибиряк — 19.00.

23 февраля.

Кайрат — Столица — 17.00.

КПРФ — Никарс — 20.00.

II этап ( 24—25 февраля 2017 г.).

г. Троицк ½ финала г. Климовск.

24 февраля 2017 г.

А1 — Б2 — 17.00.

Б1 — А2 — 20.00.

25 февраля 2017 г. (г. Троицк).

Матч за 5−6 места 16.00.

Матч за 3-е место 19.00.

Финал 22.30.