Стал известен состав «Кайрата» на Кубок Еременко
Алматинский «Кайрат» успешно добрался до подмосковного города Троицк, где пройдут матчи группы А в рамках Кубка Еременко.
Завтра, 21 февраля «Кайрат» проведет стартовый матч на четвертом розыгрыше Кубка Еременко.
Алматинский клуб являющийся двукратным победителем турнира сыграет с лидером чемпионата России — «Диной». Матч начнется в 22:00 по времени Астаны.
Состав «Кайрата» на Кубок Еременко:
Вратари: Игита, Ронкальо;
Защитники и нападающие: Дуглас, Игор, Сулейменов, Першин, Есенаманов, Тайеби, Дрот, Эвертон, Кабреува, Дуглас Нуньес, Диваней, Алешандре.
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