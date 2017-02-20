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20 февраля 2017, 17:24 | Футбол: Мини-футбол | Sports.kz

Стал известен состав «Кайрата» на Кубок Еременко

Алматинский «Кайрат» успешно добрался до подмосковного города Троицк, где пройдут матчи группы А в рамках Кубка Еременко.

Завтра, 21 февраля «Кайрат» проведет стартовый матч на четвертом розыгрыше Кубка Еременко.

Алматинский клуб являющийся двукратным победителем турнира сыграет с лидером чемпионата России — «Диной». Матч начнется в 22:00 по времени Астаны.

Состав «Кайрата» на Кубок Еременко:

Вратари: Игита, Ронкальо;

Защитники и нападающие: Дуглас, Игор, Сулейменов, Першин, Есенаманов, Тайеби, Дрот, Эвертон, Кабреува, Дуглас Нуньес, Диваней, Алешандре.

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