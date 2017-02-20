Стал известен состав «Кайрата» на Кубок Еременко

Завтра, 21 февраля «Кайрат» проведет стартовый матч на четвертом розыгрыше Кубка Еременко.



Алматинский клуб являющийся двукратным победителем турнира сыграет с лидером чемпионата России — «Диной». Матч начнется в 22:00 по времени Астаны.



Состав «Кайрата» на Кубок Еременко:



Вратари: Игита, Ронкальо;



Защитники и нападающие: Дуглас, Игор, Сулейменов, Першин, Есенаманов, Тайеби, Дрот, Эвертон, Кабреува, Дуглас Нуньес, Диваней, Алешандре.