Футзальная команда аэропорта Алматы стала двукратным победителем международного турнира в России

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Всего в соревнованиях участвовали 12 команд — по четыре в каждой группе. Команда международного аэропорта Алматы попала в группу С, где ее соперниками были «Минский завод ГА № 407», «S7 Airlines» и «Минтранс».

Действующий чемпион «МА Алматы» успешно отыграл в своем квартете, победив «S7 Airlines» — 1:0, «Минтранс» — 16:0 и «Минский завод ГА № 407» — 3:0. В раунде плей-офф взял верх над «Аэрофлотом» — 2:0.

В финале казахстанцам противостояли неоднократные чемпионы данного турнира «Уральские Авиалинии». Игра получилась очень упорной и захватывающей. Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти удачливыми оказались казахстанские игроки (4:3), тем самым ставшие двукратными чемпионами международного турнира «День Гражданской Авиации 2017».

Третье место заняли представители «Минского завода ГА № 407».

По итогам турнира индивидуальные призы завоевали и представили «МА Алматы». Так, лучшим тренером стал Кайрат Кульбараков, лучшим игроком — Станислав Кононенко.

Награждение победителей проводили заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов и руководитель росавиации Александр Нерадько.

Примечательно, что в прошлогоднем финале «МА Алматы» оказался сильнее «Аэрофьэлза» со счетом 1:0. Напомним, что «МА Алматы» в январе текущего года выиграл еще международный турнир по футзалу в Бишкеке. В финале подопечные Кайрата Кульбаракова со счетом 3:1 победили команду «Алга-Бишкек», одну из лидеров чемпионата Кыргызстана.

Фото с сайта mintrans.ru.