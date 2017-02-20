Футзальная команда аэропорта Алматы стала двукратным победителем международного турнира в России
В Москве состоялся XII международный турнир по
мини-футболу «День Гражданской Авиации 2017», передает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Всего в соревнованиях участвовали 12 команд — по четыре в каждой группе. Команда международного аэропорта Алматы попала в группу С, где ее соперниками были «Минский завод ГА № 407», «S7 Airlines» и «Минтранс».
Действующий чемпион «МА Алматы» успешно отыграл в своем квартете, победив «S7 Airlines» — 1:0, «Минтранс» — 16:0 и «Минский завод ГА № 407» — 3:0. В раунде
В финале казахстанцам противостояли неоднократные чемпионы данного турнира «Уральские Авиалинии». Игра получилась очень упорной и захватывающей. Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти удачливыми оказались казахстанские игроки (4:3), тем самым ставшие двукратными чемпионами международного турнира «День Гражданской Авиации 2017».
Третье место заняли представители «Минского завода ГА № 407».
По итогам турнира индивидуальные призы завоевали и представили «МА Алматы». Так, лучшим тренером стал Кайрат Кульбараков, лучшим игроком — Станислав Кононенко.
Награждение победителей проводили заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов и руководитель росавиации Александр Нерадько.
Примечательно, что в прошлогоднем финале «МА Алматы» оказался сильнее «Аэрофьэлза» со счетом 1:0. Напомним, что «МА Алматы» в январе текущего года выиграл еще международный турнир по футзалу в Бишкеке. В финале подопечные Кайрата Кульбаракова со счетом 3:1 победили команду «Алга-Бишкек», одну из лидеров чемпионата Кыргызстана.
Фото с сайта mintrans.ru.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter