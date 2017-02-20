МФК «Спартак» обыграл «Элекс-Фаворит» в матче 19-го тура Высшей лиги

Для столичной команды эта победа стала 16-й в 18 матчах. Коллектив из Рязани потерпел шестое поражение в 17 встречах.



Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. 19-й тур

«Элекс-Фаворит» (Рязань) — «Спартак» (Москва) — 1:5 (0:2).

Голы: Чурляев, 4 (0:1); Цай, 16 (0:2); Цай, 39 (0:3); Абрамов, 45 (0:4); Голунов, 45 (1:4); Аносов, 49 (1:5).



«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, «Элекс-Фаворит» — шестое.