МФК «Спартак» обыграл «Элекс-Фаворит» в матче 19-го тура Высшей лиги
Московский «Спартак» в матче 19-го тура чемпионата России по
мини-футболу в Высшей лиге на выезде обыграл рязанский «Элекс-Фаворит» со счётом 5:1.
Для столичной команды эта победа стала 16-й в 18 матчах. Коллектив из Рязани потерпел шестое поражение в 17 встречах.
«Элекс-Фаворит» (Рязань) — «Спартак» (Москва) — 1:5 (0:2).
Голы: Чурляев, 4 (0:1); Цай, 16 (0:2); Цай, 39 (0:3); Абрамов, 45 (0:4); Голунов, 45 (1:4); Аносов, 49 (1:5).
«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, «Элекс-Фаворит» — шестое.
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