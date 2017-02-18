Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. «Борисов-900» разгромил ЦКК и еще три результата субботы
Завершились четыре субботние встречи 19-го тура чемпионата Беларуси по
мини-футболу.
МАПИД —
Голы: 0:1 — Остертах (7, пас — Арт. Якубов). 1:1 — Шиловский (14, пас — Лось). 2:1 — Грицук (15, пас — Перемитин). 3:1 — Ольшевский (33, пас — Лось). 3:2 — Сергиеня (40, пас — Тиунов).
БЧ — Форте — 10:4
Голы: 1:0 — Золотухин (1, пас — Цвирко). 1:1 — Жданов (6, пас — Петров). 2:1 — Андриевский (9, — пас Шулькин). 3:1 — Мисоченко (11, пас — Андриевский). 4:1 — Тодуа (18, пас — Волков). 5:1 — Андриевский (22, со штрафного). 6:1 — Золотухин (24, — Волков, п.в.). 7:1 — Андриевский (26, п.в.). 7:2 — Устьянцев (29, п.в.). 7:3 — Слаутин (37, пас — Жданов). 8:3 — Тодуа (38, пас — Чипулис, п.в.). 8:4 — Петров (38, с 10-метрового). 9:4 — Тодуа (39, п.в.). 10:4 — Мисоченко (40, пас — Шулькин).
Дорожник — ВРЗ — 3:1
Борисов-900 — ЦКК — 9:2
Голы: 1:0 — Дедовец (1.26, пас — Мирошник). 2:0 — Рогачёв (3.13). 3:0 — Мирошник (14.20). 4:0 — Гайдук (18.09). 5:0 — Гайдук (18.38, пас — Хурсов).
6:0 — Мирошник (23.08, пас — Рогачёв). 7:0 — Гайдук (24.00, пас — Зуёнок). 7:1 — Ксенчук (29.33). 7:2 — Згурский (26.16). 8:2 — Зуёнок (38.08, пас — Хурсов).
9:2 — Рогачёв (38.55).
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