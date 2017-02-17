«Динамо» разгромило «Тюмень» в матче чемпионата России по мини-футболу

Игра, прошедшая в пятницу в подмосковном Щелково, закончилась со счетом 9:0 в пользу хозяев. Хет-трик оформил Ренат Шакиров, Фернандиньо записал на свой счет дубль, еще по голу забили Сергей Сергеев, Сирило, Нандо и Вилде.

Футболисты «Динамо» в последних трех турах забили в ворота соперников 27 мячей, пропустив лишь два.

Следующий матч «Динамо» проведет 4 марта в гостях с югорским «Газпромом-Югрой». «Тюмень» в этот же день примет сыктывкарскую «Новую генерацию».