«Динамо» разгромило «Тюмень» в матче чемпионата России по мини-футболу
МОСКВА, 17 фев —
Р-Спорт. Подмосковное «Динамо» одержало победу с крупным счетом над «Тюменью» в матче 16-го тура чемпионата России по мини-футболу.
Игра, прошедшая в пятницу в подмосковном Щелково, закончилась со счетом 9:0 в пользу хозяев.
Футболисты «Динамо» в последних трех турах забили в ворота соперников 27 мячей, пропустив лишь два.
Следующий матч «Динамо» проведет 4 марта в гостях с югорским «Газпромом-Югрой». «Тюмень» в этот же день примет сыктывкарскую «Новую генерацию».
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