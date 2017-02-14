ВРЗ и МАПИД сыграли вничью в центральном матче 18-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу

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Гомельчане пропустили мяч на 3-й минуте игры, но затем отличились трижды подряд и ушли на перерыв при комфортном преимуществе — 3:1. В начале второй половины встречи гости сравняли счет, а потом хозяева вновь вышли вперед — 4:3. Дело шло к 16-й виктории ВРЗ в этом чемпионате, но за 44 секунды до финальной сирены настойчивость минчан была вознаграждена, и Сергей Силивончик установил окончательный результат — 4:4.

Благодаря осечке лидера его преследователи несколько сократили разрыв — минская «Столица» разгромила земляков из «Динамо-БНТУ» 9:0, действующий чемпион страны «Лидсельмаш» на своей площадке обыграл команду АК «Южный» со счетом 4:2. Еще один претендент на медали — минский «Дорожник» в Светлогорске по всем статьям переиграл аутсайдера ЦКК — 9:0, для которого это 18-е поражение в 18 встречах.

Результаты остальных игр 18-го тура:

«Охрана-Динамо» (Минск) — «БЧ» (Гомель) — 2:3,

«Гранит» (Микашевичи) — «Борисов-900» — 5:6,

«Форте» (Могилев) — «УВД-Динамо» (Гродно) — 2:2,

«Витэн» (Орша) — «Аматар» (Брест) — 3:2.

Положение в группе лидеров: ВРЗ — 46 очков (разница мячей — 83−35), «Столица» — 43 (73−29), «Лидсельмаш» — 39 (67−31), «Дорожник» — 38 (72−37).

Список лучших снайперов 28-го чемпионата Беларуси по мини-футболу возглавляет Евгений Клочко (ВРЗ), забивший 27 мячей.

Встречи 19-го тура состоятся в ближайшие выходные. Центральным станет матч в Минске между «Дорожником» и ВРЗ.