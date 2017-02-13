МФК «Спартак» разгромил «Волгу-Саратов» в матче 18-го тура Высшей лиги
Московский «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата России по
мини-футболу в Высшей лиге разгромил «Волгу-Саратов» со счётом 10:2.
Для столичной команды эта победа стала 15-й в 17 матчах. Коллектив из Саратова потерпел девятое поражение.
«Спартак» (Москва) — «Волга-Саратов» (Саратов) — 10:2 (5:1).
Голы: Фёдоров, 2 (1:0); Волошин, 9 (2:0); Абрамов, 10 (3:0); Наргужинов, 15 (3:1); Фёдоров, 19 (4:1); Абрамов, 22 (5:1); Цай, 28 (6:1); Гельманов, 32 (6:2); Цай, 37 (7:2); Чурляев, 43 (8:2); Циммерман, 49 (9:2); Нишнианидзе, 50 (10:2).
«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, «Волга-Саратов» — восьмое.
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