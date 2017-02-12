«Газпром-Югра» и «Синара» одержали победы в 15-м туре ЧР по мини-футболу

С соперником практически в одиночку разобрался Иван Чишкала, оформивший покер. Также в туре «Синара» принимала у себя на площадке «Тюмень», которую разгромила со счётом 6:1.



В таблице турнира югорчане ведут погоню за лидирующей «Диной», отставая на два очка, но в активе «Газпром-Югры» на два матча больше. «Синара» благодаря победе обошла подмосковное «Динамо» и поднялась на четвёртое место.



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«Газпром-Югра» (Югорск) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 5:2 (0:1).

Голы: Копейкин (31), Чишкала (32, 39, 46, 50) — Нугуманов (21), Волынюк (49).



«Синара» (Екатеринбург) — «Тюмень» (Тюмень) — 6:1 (2:1).

Голы: Герасимов (12), Фахрутдинов (25, 47), Бастриков (34, 47), Шевчук (38) — Фахрутдинов (3 — а/г).