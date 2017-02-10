В Алматы пройдет жеребьевка «Финала четырех» Кубка УЕФА
Жеребьевка «Финала четырех» Кубка УЕФА 2016−2017 состоится 4 марта 2017 года на Центральном стадионе Алматы.
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В перерыве матча за Суперкубок Казахстана по футболу между ФК «Кайрат» и ФК «Астана», представители УЕФА путем жребия определят пары полуфиналистов Кубка УЕФА по футзалу.
Напомним, что решающие матчи Финала четырех состоятся на «Алматы Арене» 28 и 30 апреля. За главный клубный трофей Европы сразятся «Спортинг» (Лиссабон), «Интер» (Мадрид), «Газпром-Югра» (Югорск) и АФК «Кайрат» (Алматы).
Расписание мероприятий:
Жеребьевка «Финала четырех»
4 марта, Центральный стадион Алматы.
15:00* Начало матча Суперкубка Казахстана по футболу.
15:45 Жеребьевка «Финала четырех».
16:45
«Финал четырех» Кубка УЕФА по футзалу 2016−2017, «Алматы Арена».
28 апреля
18:00 1-й полуфинал
20:30 2-й полуфинал.
30 апреля
17:00 Матч за третье место
19:30 Финал.
* время Астаны.
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