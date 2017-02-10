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10 февраля 2017, 9:50 | Футбол: Мини-футбол | Sports.kz

В Алматы пройдет жеребьевка «Финала четырех» Кубка УЕФА

Жеребьевка «Финала четырех» Кубка УЕФА 2016−2017 состоится 4 марта 2017 года на Центральном стадионе Алматы.

Жеребьевка Финала четырех Кубка <span class=error>УЕФА</span> 2016−2017 состоится 4 марта 2017 года на Центральном стадионе <span class=error>Алматы</span>. Увеличить
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В перерыве матча за Суперкубок Казахстана по футболу между ФК «Кайрат» и ФК «Астана», представители УЕФА путем жребия определят пары полуфиналистов Кубка УЕФА по футзалу.

Напомним, что решающие матчи Финала четырех состоятся на «Алматы Арене» 28 и 30 апреля. За главный клубный трофей Европы сразятся «Спортинг» (Лиссабон), «Интер» (Мадрид), «Газпром-Югра» (Югорск) и АФК «Кайрат» (Алматы).

Расписание мероприятий:

Жеребьевка «Финала четырех»
4 марта, Центральный стадион Алматы.

15:00* Начало матча Суперкубка Казахстана по футболу.

15:45 Жеребьевка «Финала четырех».

16:45 Пресс-конференция по итогам жеребьевки.

«Финал четырех» Кубка УЕФА по футзалу 2016−2017, «Алматы Арена».

28 апреля
18:00 1-й полуфинал
20:30 2-й полуфинал.

30 апреля
17:00 Матч за третье место
19:30 Финал.

* время Астаны.

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