«Динамо» разгромило «Норильский никель» в ¼ финала Кубка России

Дубли в составе бело-голубых оформили Ари и Нандо.



В первом матче в Норильске соперники сыграли вничью — 3:3. В полуфинал по итогам двух матчей вышло московское «Динамо». Соперником бело-голубых станет «Тюмень».



Мини-футбол. Кубок России. ¼ финала. Ответный матч



«Динамо» (Московская область) — «Норильский никель» (Норильск) — 9:2 (3:1).

Голы: Шакиров, 2, Ари, 6, 45, Робиньо, 13, Фукин, 31, Нандо, 33, 39, Сергеев, 40, Бурков, 48 — Канивец, 21, Чащин, 38.