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8 февраля 2017, 21:57 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

«Динамо» разгромило «Норильский никель» в ¼ финала Кубка России

Подмосковное «Динамо» на своей площадке разгромило «Норильский никель» в ответном матче ¼ финала Кубка России по мини-футболу со счётом 9:2.

Дубли в составе бело-голубых оформили Ари и Нандо.

В первом матче в Норильске соперники сыграли вничью — 3:3. В полуфинал по итогам двух матчей вышло московское «Динамо». Соперником бело-голубых станет «Тюмень».

Мини-футбол. Кубок России. ¼ финала. Ответный матч

«Динамо» (Московская область) — «Норильский никель» (Норильск) — 9:2 (3:1).

Голы: Шакиров, 2, Ари, 6, 45, Робиньо, 13, Фукин, 31, Нандо, 33, 39, Сергеев, 40, Бурков, 48 — Канивец, 21, Чащин, 38.
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