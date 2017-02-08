«Динамо» разгромило «Норильский никель» в ¼ финала Кубка России
Подмосковное «Динамо» на своей площадке разгромило «Норильский никель» в ответном матче ¼ финала Кубка России по
мини-футболу со счётом 9:2.
Дубли в составе
В первом матче в Норильске соперники сыграли вничью — 3:3. В полуфинал по итогам двух матчей вышло московское «Динамо». Соперником
«Динамо» (Московская область) — «Норильский никель» (Норильск) — 9:2 (3:1).
Голы: Шакиров, 2, Ари, 6, 45, Робиньо, 13, Фукин, 31, Нандо, 33, 39, Сергеев, 40, Бурков, 48 — Канивец, 21, Чащин, 38.
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