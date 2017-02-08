«Тюмень» обыграла «Синару» и вышла в полуфинал КР по мини-футболу

В первом матче «Синара» на своей площадке обыграла «Тюмень» со счётом 2:1. Для того чтобы выйти в полуфинал, «Тюмени» в домашнем матче нужно было победить с разницей в два мяча, чего хозяева и добились.



Мини-футбол. Кубок России. ¼ финала. Ответный матч



«Тюмень» — «Синара» (Екатеринбург) — 5:3 (2:1).

Голы: Исламов, 9, Упалев, 22, Неведров, 29, Антошкин, 40, Милованов, 50 — Герасимов, 21, Шистеров, 33, Сорокин, 40.