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https://sport.mail.ru/news/mini-football/28708839/
8 февраля 2017, 20:47 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

«Тюмень» обыграла «Синару» и вышла в полуфинал КР по мини-футболу

«Тюмень» на своей площадке нанесла поражение екатеринбургской «Синаре» в ответном матче ¼ финала Кубка России по мини-футболу со счётом 5:3.

В первом матче «Синара» на своей площадке обыграла «Тюмень» со счётом 2:1. Для того чтобы выйти в полуфинал, «Тюмени» в домашнем матче нужно было победить с разницей в два мяча, чего хозяева и добились.

Мини-футбол. Кубок России. ¼ финала. Ответный матч

«Тюмень» — «Синара» (Екатеринбург) — 5:3 (2:1).
Голы: Исламов, 9, Упалев, 22, Неведров, 29, Антошкин, 40, Милованов, 50 — Герасимов, 21, Шистеров, 33, Сорокин, 40.
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