«Дина» разгромила «Газпром-Югра» в ответном четвертьфинальном матче Кубка России
Московская «Дина» на выезде разгромила «Газпром-Югра» из Югорска в ответном матче ¼ финала Кубка России по
мини-футболу со счётом 9:2.
В первом матче «Дина» дома проиграла «Газпрому-Югра» со счётом 1:2. В полуфинал по сумме двух матчей вышла «Дина».
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Дина» (Москва) — 2:9 (0:4).
Голы: Афанасьев, 42, Лысков, 45 — Абрамов, 7, Багиров, 8, Эскердинья, 11, 35, 44, Асадов, 19, 35, Чистополов, 41, Кутузов, 46.
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