«Дина» разгромила «Газпром-Югра» в ответном четвертьфинальном матче Кубка России

Хет-трик у гостей оформил Эскердинья, дубль записал на свой счёт Янар Асадов.



В первом матче «Дина» дома проиграла «Газпрому-Югра» со счётом 1:2. В полуфинал по сумме двух матчей вышла «Дина».



Мини-футбол. Кубок России. ¼ финала. Ответный матч



«Газпром-Югра» (Югорск) — «Дина» (Москва) — 2:9 (0:4).

Голы: Афанасьев, 42, Лысков, 45 — Абрамов, 7, Багиров, 8, Эскердинья, 11, 35, 44, Асадов, 19, 35, Чистополов, 41, Кутузов, 46.