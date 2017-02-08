Сборная Казахстана разгромила Беларусь

Во второй игровой день главные тренеры команд выпустили идентичные составы, как и в первой игре. Главный тренер сборной Беларуси после первой игры с Казахстаном имел стопроцентный результат — в трех играх в качестве главного тренера, его команда одержала три победы, и естественно он хотел продолжить победную традицию. Алесио же неудачно дебютировавший в качестве главного тренера сборной Казахстана, хотел наконец одержать первую победу.



С первых минут казахстанцы взминтили темп и на 9-й минуте открыли счёт. Михаил Першин обыграл соперника и точно пробил в дальний угол. На дальней штанге «караулил» Чингиз Есенаманов, мяч уже был в сетке. Второй гол стал усилием индивидуальной игры Биржана Оразова. Молодой игрок протащил мяч по всей площадке, и затем сыграв в стенку с Динмухамбетом Сулейменовым, точно пробил между ног Андрея Чурилина. Кстати, проводивший всего второй матч Оразов, пообещал постараться забить гол. Во второй половине сборная Беларуси увеличила скорости, и имела несколько стопроцентных моментов. Дмитрий Гончаров пробил выше по пустым воротам, а Руслан Лазюк не попал по мячу из убойной ситуации.



За пять минут до окончания игры, имея пять фолов, Алесио выпустил на площадку Михаила Першина пятым полевым игроком. Казахстанцы сразу же создали два голевых момента, но Першин и Жаманкулов не реализовали свои моменты. Главный тренер сборной Беларуси Андрей Толмач ответил своему визави тем же, выпустив на своих мячах пятым полевым Александра Черника. Порой на площадке вообще не было вратарей. В концовке игры болельщики получили истинное удовольствие от игры. За 23 секунды встречи был забит третий мяч. Серик Жаманкулов поставил точку в этой игре.



В этих играх на площадку Алесио так и не выпустил Олега Солуменко, Александра Гурова, Антона Рындина и Рината Турегазина.



Казахстан — Беларусь 3:0 (2:0)

Голы: Першин 9 (1:0), Оразов 15 (2:0), Жаманкулов 40 (3:0)

Предупреждения: Шамро 16, Довгань 22 — Лазюк 3, Гусаков 13

Казахстан: Шамро, Гуров — Кнауб, Жаманкулов, Сулейменов (к), Довгань, Есенаманов, Першин, Таку, Дуглас, Солуменко, Рындин, Турегазин, Акбаликов, Оразов

Беларусь: Чурилин, Головнев — Ольшевский, Гусаков, Силивончик, Черник (к), Крыкун, Раговик, Алейников, Лазюк, Лось, Гончаров, Селюк, Матвеенко

Судьи: Космухамбетов, Абраев (оба — Казахстан)

8 февраля 2017 г. Алматы. «Зенит». 500 зрителей.