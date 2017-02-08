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8 февраля 2017, 17:51 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

«Сибиряк» стал первым полуфиналистом Кубка России по мини-футболу

Новосибирский «Сибиряк» стал первым полуфиналистом Кубка России по мини-футболу.

В ответном матче ¼ финала «Сибиряк» на своей площадке обыграл московский «КПРФ» со счётом 5:2. В составе хозяев дубль оформил Жоан, у гостей оба мяча записал на свой счёт Паулиньо.

В первом матче «Сибиряк» в гостях выиграл со счётом 5:3.

Мини-футбол. Кубок России. ¼ финала. Ответный матч

«Сибиряк» (Новосибирск) — «КПРФ» (Москва) — 5:2 (4:1).
Голы: Сими Сайотти, 7, Иванов, 22, Жоан, 23, 23, Формин, 48 — Паулиньо, 22, 47.
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