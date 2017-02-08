«Сибиряк» стал первым полуфиналистом Кубка России по мини-футболу

В ответном матче ¼ финала «Сибиряк» на своей площадке обыграл московский «КПРФ» со счётом 5:2. В составе хозяев дубль оформил Жоан, у гостей оба мяча записал на свой счёт Паулиньо.



В первом матче «Сибиряк» в гостях выиграл со счётом 5:3.



Мини-футбол. Кубок России. ¼ финала. Ответный матч



«Сибиряк» (Новосибирск) — «КПРФ» (Москва) — 5:2 (4:1).

Голы: Сими Сайотти, 7, Иванов, 22, Жоан, 23, 23, Формин, 48 — Паулиньо, 22, 47.