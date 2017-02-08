Бенефис вратарей в Ухте

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Лишь «Тюмень», проиграв оба матча в Новосибирске, пропустила вперед КПРФ.

От имеющего одну из лучших в России мини-футбольных школ клуба Александра Попова каждый год ждут вмешательства в борьбу за чемпионский титул. Но в последнее время «Тюмень», несмотря на заметное представительство в сборной, словно встала на якорь. И сейчас ожидалось, что она уедет из Новосибирска хотя бы с какими-то очками, но «Сибиряк» превзошел гостей почти по всем статьям. Причем интересно, что второй матч тюменцы, выступая без своих лидеров Антошкина, Милованова и Батырева, провели не хуже, чем первый. Парадокс?

— Мы контролировали ход встреч, — подытожил главный тренер новосибирцев Евгений Куксевич. И наставник «Тюмени» Евгений Осинцев был краток: «Нас подвело мастерство. “Сибиряк” обладает более классными исполнителями — это и стало главным фактором в игре».

Действующему обладателю Кубка УЕФА «Газпрому-Югре» очки до нового года давались с трудом, но главный тренер команды Кака уверял, что явление это временное. Однако какие-то внутренние проблемы до сих пор не изжиты. И хотя югорчане вырвали шесть очков у глазовского «Прогресса», ход встреч вряд ли устроил их рулевого.

— Матчи получились, как мы и ожидали, тяжелые, — признал футболист «Югры» и сборной России Иван Чишкала. — «Прогресс» показывает потрясающую игру, бьется от первой секунды до последней и демонстрирует качественный мини-футбол. Результат для нас хороший, шесть очков увозим. Не многим лидерам это удается, поэтому мы довольны.

— Показали хорошее качество игры, — главный тренер «Прогресса» Игорь Путилов также остался доволен своей командой.

Лидер чемпионата «Дина» взяла шесть очков в нелегких поединках с «Норильским никелем». Результат второго матча долго был под вопросом. Если в первом тайме перевес хозяев только в два мяча объяснялся великолепной игрой вратаря полярников Попова, то после перерыва уже диновец Иваняк не раз спасал свою команду в критических ситуациях, не позволив соперникам сравнять счет.

— «Норильский никель» во второй игре действует намного агрессивнее, более сконцентрированно, что и показал, — делился своим мнением главный тренер «Дины» Бесик Зоидзе. — Хотя мы все время вели в счете, пришлось очень трудно, особенно во втором тайме. Нужно было выдержать в первую очередь психологически. Нам это удалось, показали, что можем держать удар в таких ситуациях.

— Мы не взяли очки, но были близки к этому, — уверен наставник «Норильского никеля» Александр Соколов. — Соперник давал играть, все зависело от нас, но не хватило агрессивности, хладнокровия, где-то — мастерства.

Заметим, что «Дина» не живет сегодняшним днем, думая о будущем, в зимний трансферный период приобрела опытного мастера Чистополова из «Синары» и молодого Стародубова из «Спартака».

Второе очко, наконец, взяла «Ухта», также сражающаяся в каждом матче, несмотря на уровень соперника.

— Я удовлетворен результатом, — заявил главный тренер ухтинцев Юрий Руднев. — Обе команды сыграли на максимуме. В матче почти не было пауз, все выкладывались в каждом эпизоде. Команда подтвердила, что в нее можно верить.

— Очень сложно напрягать соперника, который хорошо двигался, — отметил наставник КПРФ Вадим Яшин. — Матч мы можем занести в актив, как, впрочем, и соперник. Игра шла на три результата — и то, что она так закончилась, заслуга вратарей.

Сибиряк — Тюмень — 7:3 (Н. Плахов, 4. Сими Сайотти, 14. Иванов, 21, 39. Батырев, 25, в свои ворота. Волынюк, 34. Кудзиев, 48 — Коцич, 8. Исламов, 11. Антошкин, 23). 5:2 (Кудзиев, 7. Лео Сантана, 28. Н. Плахов, 42. Сими Сайотти, 46. Балашов, 50 — Неведров, 36. Упалев, 47).

Синара — Новая генерация — 5:1 (Агапов, 17, с 6-метрового. Бастриков, 23. Тимощенков, 31. Герасимов, 33. А. Соколов, 34 — П. Соколов, 2). 5:1 (А. Соколов, 14. Фахрутдинов, 21, 22. Демин, 25. Тимощенков, 50 — П. Соколов, 4).

Прогресс — Газпром-Югра — 2:3 (Букин, 29. Разуванов, 43 — Котляров, 20. Эдер Лима, 39. Чишкала, 40). 3:4 (Будин, 22. Качер, 24, с 10-метрового. Разуванов, 40 — Марсенио, 18. Катата, 27. Чишкала, 33. Гуляйкин, 36, в свои ворота).

Дина — Норильский никель — 4:1 (Багиров, 2, 39. Ниязов, 9. Асадов, 35 — Дунец, 31). 2:1 (Эскердинья, 12. Кутузов, 25 — Филиппов, 28).

Ухта — КПРФ — 4:5 (Муратов, 5, в свои ворота. Смирнов, 33. Пилипенко, 44, с 10-метрового. Кузнецов, 44 — Паулиньо, 14, 16, 43. Кручинин, 18. Кейруш, 35). 1:1 (Волков, 43 — Паулиньо, 25).

Бомбардиры: ЭСКЕРДИНЬЯ (Дина) — 24. Канивец (Норильский никель) — 21. Сими Сайотти (Сибиряк) — 18.