Сборная Беларуси по мини-футболу обыграла в гостях команду Казахстана
6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по
мини-футболу успешно провела первый товарищеский матч против бронзового призера чемпионата Европы 2016 года команды Казахстана, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на площадке спортивного центра «Зенит» в Алматы белорусы сумели выиграть у грозного соперника с минимальным счетом 1:0. На протяжении всего поединка соперники не раз угрожали воротам друг друга, но только за 2,5 минуты до финальной сирены точный удар Владислава Селюка принес победу гостям.
Повторный товарищеский матч состоится в Алматы 8 февраля.
Спарринги с казахстанской командой являются для подопечных Андрея Толмача важным этапом подготовки к отборочному турниру чемпионата Европы-2018. В апреле белорусы будут хозяевами
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