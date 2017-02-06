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https://sport.mail.ru/news/mini-football/28682429/
6 февраля 2017, 21:32 | Футбол: Мини-футбол | БЕЛТА

Сборная Беларуси по мини-футболу обыграла в гостях команду Казахстана

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу успешно провела первый товарищеский матч против бронзового призера чемпионата Европы 2016 года команды Казахстана, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на площадке спортивного центра «Зенит» в Алматы белорусы сумели выиграть у грозного соперника с минимальным счетом 1:0. На протяжении всего поединка соперники не раз угрожали воротам друг друга, но только за 2,5 минуты до финальной сирены точный удар Владислава Селюка принес победу гостям.

Повторный товарищеский матч состоится в Алматы 8 февраля.

Спарринги с казахстанской командой являются для подопечных Андрея Толмача важным этапом подготовки к отборочному турниру чемпионата Европы-2018. В апреле белорусы будут хозяевами мини-турнира 1-й квалификационной группы, в которой также сыграют сборные Италии, Нидерландов и Грузии.

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