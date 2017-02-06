Сборная Беларуси по мини-футболу обыграла в гостях команду Казахстана

Сегодня на площадке спортивного центра «Зенит» в Алматы белорусы сумели выиграть у грозного соперника с минимальным счетом 1:0. На протяжении всего поединка соперники не раз угрожали воротам друг друга, но только за 2,5 минуты до финальной сирены точный удар Владислава Селюка принес победу гостям.

Повторный товарищеский матч состоится в Алматы 8 февраля.