Казахстан уступил Беларуси

Новый главный тренер сборной Казахстана бразильский специалист Жозе Алесио Да Силва пригласил четырех дебютантов — Биржана Оразова из «Жетысу», Олега Солуменко из «Аята», Рината Турегазина и Альберта Акбаликова из «Актобе».



В истории взаимоотшений имеются две встречи между сборными Казахстана и Беларуси. 21 марта 2013 года в Минске товарищеская встреча завершилсь вничью 1:1. Вторая встреча состоялась 3 декабря 2014 года в Ташкенте. Обыграв сборную Беларуси 4:3, сборная Казахстана стала победителем международного турнира. В официальных турнирах сборные не пересекались.



По причине травм не смогли сыграть Игита, Николай Пенгрин и Илья Мун. Лео задействован в официальных играх за лисабонский «Спортинг».



В стартовой пятерке в составе сборной Казахстана Алесио выпустил Григория Шамро, Александра Довганя, Чингиз Есенаманова, Михаила Першина и Дугласа. Команды начали встречу на осторожно и скорости были явно не высокие. Вышедший на площадку дебютант Альберт Акбаликов первым же касанием пробил над перекладиной. Кнауб красиво убрал защитника, но пробить ему не дали. Первый тайм так и завершился безрезультатно.



Второй тайм прошёл динамично. Команды взвинтили темп и острые моменты появились как у хозяев, так и у гостей. Есенаманов после розыгрыша углового удара попал в крестовину ворот. Дуглас несколько раз мощно пробивал, но каждый раз Андрей Головнев был на высоте.



На 38-й минуте состоялся первый гол. Владислав Селюк получив передачу, сумел пробить точно в угол ворот Григория Шамро. В оставшееся время Алесио выпустл пятого полевого игрока — Михаила Першина, но это не дало своих дивидендов. Сборная Казахстана впервые уступила сборной Беларуси.



Казахстан — Беларусь 0:1 (0:0)

Гол: Селюк 38 (0:1)

Предупреждения: Дуглас 36 — Силивончик 13, Гусаков 36

Казахстан: Гуров, Шамро — Кнауб, Жаманкулов, Сулейменов (к), Довгань, Есенаманов, Першин, Таку, Дуглас, Солуменко, Рындин, Турегазин, Акбаликов, Оразов

Беларусь: Головнев, Чурилин — Гусаков, Крыкун, Алейников, Лазюк, Ольшевский, Силивончик, Черник (к), Раговик, Лось, Гончаров, Селюк, Матвеенко

Судьи: Космухамбетов, Абраев (оба — Казахстан)

6 февраля 2017 г. Алматы. «Зенит». 700 зрителей.