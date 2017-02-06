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6 февраля 2017, 11:07 | Футбол: Мини-футбол | БЕЛТА

Червенский «Строитель» впервые стал обладателем Кубка Беларуси по футзалу

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда «Строитель» из Червеня впервые стала обладателем Кубка Беларуси по футзалу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном матче 22-го по счету кубкового розыгрыша Строитель уверенно переиграл соперников из бобруйского клуба Союз-<span class=error>Энерго</span> со счетом 4:1. Увеличить
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В финальном матче 22-го по счету кубкового розыгрыша «Строитель» уверенно переиграл соперников из бобруйского клуба «Союз-Энерго» со счетом 4:1. На пути к решающему поединку «Строитель» выиграл у брестского «Меркурия-ГТК» — 5:2, а бобруйчане разгромили пинский «Аист-Пикант» — 8:2.

Оба участника кубкового финала уверенно занимают верхние позиции и в национальном чемпионате. После трех проведенных туров в активе «Строителя» 15 очков, «Союз-Энерго» отстает на 3 балла. Следующий тур пройдет 24—26 февраля в Гомеле.

После окончания чемпионата страны его призеры в мае выступят в розыгрышах главных континентальных турниров. Соревнования Кубка чемпионов пройдут в Италии, Кубка УЕФС — в Испании. Планируется также, что в конце года лучшие белорусские клубы сыграют на клубном чемпионате мира, хозяином которого будет Россия.

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