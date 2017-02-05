«Дина» обыграла «Норильский Никель», «Прогресс» уступил «Газпром-Югре»

Мини-футбол. Чемпионат России.

Суперлига.

«Прогресс» — «Газпром-Югра» — 3:4.

«Дина» — «Норильский Никель» — 2:1.

«Ухта» — КПРФ — 1:1.

Лидирует в чемпионате «Дина», имея в активе 48 очков в 20 матчах. На втором месте «Газпром-Югра» — 43 очка в 21 матче. Третьим идет «Сибиряк» — 40 очков в 20 играх.