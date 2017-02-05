Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/mini-football/28669956/
5 февраля 2017, 21:30 | Футбол: Мини-футбол | Советский спорт

«Дина» обыграла «Норильский Никель», «Прогресс» уступил «Газпром-Югре»

Сегодня состоялись три матча регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.

Мини-футбол. Чемпионат России.

Суперлига.

«Прогресс» — «Газпром-Югра» — 3:4.

«Дина» — «Норильский Никель» — 2:1.

«Ухта» — КПРФ — 1:1.

Лидирует в чемпионате «Дина», имея в активе 48 очков в 20 матчах. На втором месте «Газпром-Югра» — 43 очка в 21 матче. Третьим идет «Сибиряк» — 40 очков в 20 играх.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мини-футбола

Еще 7 новостей  Все новости
1 февраля

Хоккеист СКА разбил в кровь лицо юной болельщице «Спартака» (Видео)

Женская сборная России по хоккею избила сборную Чехии (видео драки)

Почему требования 19 стран против России это хорошо