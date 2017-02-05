Игроку «Кайрата» удалили опухоль
Игроку алматинского «Кайрата» Нето, в городе
Сан-Паулу была проведена операция по удалению опухоли головного мозга.
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Видимо, что-то случилось...
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Операция прошла успешно и сейчас кайратовец чувствует себя хорошо. Опухоль отправлена на биопсию, после которой будут определены последующие стадии лечения.
Нето является игроком сборной Бразилии по футзалу, в составе которой стал чемпионом мира-2012. В АФК «Кайрат» 35-летний спортсмен перешел в августе 2016 года.
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