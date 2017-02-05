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5 февраля 2017, 15:14 | Футбол: Мини-футбол | Sports.kz

Игроку «Кайрата» удалили опухоль

Игроку алматинского «Кайрата» Нето, в городе Сан-Паулу была проведена операция по удалению опухоли головного мозга.

Игроку <span class=error>алматинского</span> <span class=error>Кайрата</span> <span class=error>Нето</span> в городе <nobr>Сан-Паулу</nobr> была проведена операция по удалению опухоли головного мозга. Увеличить
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Операция прошла успешно и сейчас кайратовец чувствует себя хорошо. Опухоль отправлена на биопсию, после которой будут определены последующие стадии лечения.

Нето является игроком сборной Бразилии по футзалу, в составе которой стал чемпионом мира-2012. В АФК «Кайрат» 35-летний спортсмен перешел в августе 2016 года.

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