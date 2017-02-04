«Ухта» на своей площадке уступила КПРФ в матче чемпионата России по мини-футболу
МОСКВА, 4 фев —
Р-Спорт. «Ухта» дома уступила игрокам КПРФ в матче чемпионата России по мини-футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Ухте, завершилась со счетом 5:4 в пользу московского клуба.
Результаты других матчей дня:
«Дина» (Москва) — «Норильский Никель» (Норильск) — 4:1,
«Прогресс» (Глазов) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 2:3,
«Синара» (Екатеринбург) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 5:1.
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