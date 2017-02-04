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4 февраля 2017, 19:53 | Футбол: Мини-футбол | Р-Спорт

«Ухта» на своей площадке уступила КПРФ в матче чемпионата России по мини-футболу

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт. «Ухта» дома уступила игрокам КПРФ в матче чемпионата России по мини-футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Ухте, завершилась со счетом 5:4 в пользу московского клуба.

Результаты других матчей дня:

«Дина» (Москва) — «Норильский Никель» (Норильск) — 4:1,

«Прогресс» (Глазов) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 2:3,

«Синара» (Екатеринбург) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 5:1.
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