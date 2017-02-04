«Дина» обыграла «Норильский Никель» в матче ЧР по мини-футболу

Хозяева забили дважды в каждом из таймов, позволив гостям ответить лишь на один гол. Вторая встреча между этими командами состоится завтра, 5 февраля.



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«Дина» (Москва) — «Норильский Никель» (Норильск) — 4:1 (2:0).

Голы: Багиров (2, 39), Ниязов (9), Асадов (35) — Дунец (31).