«Дина» обыграла «Норильский Никель» в матче ЧР по мини-футболу
Московская «Дина» одержала победу над «Норильским Никелем» со счётом 4:1 в первом матче 14-го тура мужской Суперлиги чемпионата России по
мини-футболу.
Хозяева забили дважды в каждом из таймов, позволив гостям ответить лишь на один гол. Вторая встреча между этими командами состоится завтра, 5 февраля.
«Дина» (Москва) — «Норильский Никель» (Норильск) — 4:1 (2:0).
Голы: Багиров (2, 39), Ниязов (9), Асадов (35) — Дунец (31).
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