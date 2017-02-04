Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/mini-football/28663949/
4 февраля 2017, 19:29 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

«Дина» обыграла «Норильский Никель» в матче ЧР по мини-футболу

Московская «Дина» одержала победу над «Норильским Никелем» со счётом 4:1 в первом матче 14-го тура мужской Суперлиги чемпионата России по мини-футболу.

Хозяева забили дважды в каждом из таймов, позволив гостям ответить лишь на один гол. Вторая встреча между этими командами состоится завтра, 5 февраля.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 14-й тур. Первые матчи

«Дина» (Москва) — «Норильский Никель» (Норильск) — 4:1 (2:0).
Голы: Багиров (2, 39), Ниязов (9), Асадов (35) — Дунец (31).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мини-футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России