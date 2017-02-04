«Синара» вновь победила «Новую генерацию» в 14-м туре ЧР по мини-футболу

Накануне подопечные Евгения Давлетшина, занимающие пятое место в турнирной таблице, оказались сильнее команды из Коми с таким же счётом. «Новая генерация» располагается на десятой позиции.



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14-й тур. Второй матч



«Синара» (Екатеринбург) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 5:1 (4:1)

Голы: П. Соколов, 4 (0:1), А. Соколов, 14 (1:1), Фахрутдинов, 21 (2:1), Фахрутдинов, 22 (3:1), Дёмин, 25 (4:1), Тимощенков, 50 (5:1).