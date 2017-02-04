Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/mini-football/28662797/
4 февраля 2017, 16:24 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

«Синара» вновь победила «Новую генерацию» в 14-м туре ЧР по мини-футболу

Екатеринбургская «Синара» во втором матче 14-го тура чемпионата России по мини-футболу на своей площадке уверенно переиграла «Новую генерацию» со счётом 5:1.

Накануне подопечные Евгения Давлетшина, занимающие пятое место в турнирной таблице, оказались сильнее команды из Коми с таким же счётом. «Новая генерация» располагается на десятой позиции.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
14-й тур. Второй матч

«Синара» (Екатеринбург) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 5:1 (4:1)
Голы: П. Соколов, 4 (0:1), А. Соколов, 14 (1:1), Фахрутдинов, 21 (2:1), Фахрутдинов, 22 (3:1), Дёмин, 25 (4:1), Тимощенков, 50 (5:1).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мини-футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России