«Газпром-Югра» в гостях обыграл «Прогресс» в первом матче 14-го тура ЧР
«Газпром-Югра» в первом матче 14-го тура чемпионата России по
мини-футболу на выезде переиграл глазовский «Прогресс» со счётом 3:2.
Подопечные Кака занимают третье место в турнирной таблице, а коллектив Игоря Путилова располагается на восьмой позиции.
14-й тур. Первый матч
«Прогресс» (Глазов) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 2:3 (0:1)
Голы: Котляров, 20 (0:1), Букин, 29 (1:1), Эдер Лима, 39 (1:2), Чишкала, 40 (1:3), Разуванов, 43 (2:3).
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