«Газпром-Югра» в гостях обыграл «Прогресс» в первом матче 14-го тура ЧР

Подопечные Кака занимают третье место в турнирной таблице, а коллектив Игоря Путилова располагается на восьмой позиции.



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14-й тур. Первый матч



«Прогресс» (Глазов) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 2:3 (0:1)

Голы: Котляров, 20 (0:1), Букин, 29 (1:1), Эдер Лима, 39 (1:2), Чишкала, 40 (1:3), Разуванов, 43 (2:3).