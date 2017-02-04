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4 февраля 2017, 15:03 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

«Газпром-Югра» в гостях обыграл «Прогресс» в первом матче 14-го тура ЧР

«Газпром-Югра» в первом матче 14-го тура чемпионата России по мини-футболу на выезде переиграл глазовский «Прогресс» со счётом 3:2.

Подопечные Кака занимают третье место в турнирной таблице, а коллектив Игоря Путилова располагается на восьмой позиции.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
14-й тур. Первый матч

«Прогресс» (Глазов) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 2:3 (0:1)
Голы: Котляров, 20 (0:1), Букин, 29 (1:1), Эдер Лима, 39 (1:2), Чишкала, 40 (1:3), Разуванов, 43 (2:3).
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