Определились соперники «Кайрата» по Кубку Еременко

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Казахстанский коллектив попал в группу А, где ему будут противостоять российский клуб «Дина» и белорусский клуб «Столица».

Кубок Еременко 2016−17.

Группа А



1."К

Группа А



1."К

Группа А



1."Кина" (Россия).



Группа В



1.

Группа А



1."К

Группа А



1."Кибиряк" (Россия).

Расписание игр будет известно позже. Напомним, что четвертый розыгрыш Кубка Еременко состоится с 21 по 25 февраля. Матчи пройдут в городе Климовск.