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3 февраля 2017, 16:53 | Футбол: Мини-футбол | Sports.kz

Определились соперники «Кайрата» по Кубку Еременко

Стали известны соперники алматинского «Кайрата» на групповом этапе четвертого розыгрыша Кубка Еременко.

Стали известны соперники <span class=error>алматинского</span> <span class=error>Кайрата</span> на групповом этапе четвертого розыгрыша Кубка <span class=error>Еременко</span>. Увеличить
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Казахстанский коллектив попал в группу А, где ему будут противостоять российский клуб «Дина» и белорусский клуб «Столица».

Кубок Еременко 2016−17.
Группа А

1."К
Группа А

1."К
Группа А

1."Кина" (Россия).

Группа В

1.
Группа А

1."К
Группа А

1."Кибиряк" (Россия).

Расписание игр будет известно позже. Напомним, что четвертый розыгрыш Кубка Еременко состоится с 21 по 25 февраля. Матчи пройдут в городе Климовск.

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