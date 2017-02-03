Определились соперники «Кайрата» по Кубку Еременко
Стали известны соперники алматинского «Кайрата» на групповом этапе четвертого розыгрыша Кубка Еременко.
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Казахстанский коллектив попал в группу А, где ему будут противостоять российский клуб «Дина» и белорусский клуб «Столица».
Кубок Еременко 2016−17.
Группа А
1."К
Группа А
1."К
Группа А
1."Кина" (Россия).
Группа В
1.
Группа А
1."К
Группа А
1."Кибиряк" (Россия).
Расписание игр будет известно позже. Напомним, что четвертый розыгрыш Кубка Еременко состоится с 21 по 25 февраля. Матчи пройдут в городе Климовск.
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