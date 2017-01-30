Мини-футбол. Сборная России сыграла вничью с португальцами

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При этом итоговый счет был установлен еще в первом тайме, сообщает сайт АМРФ.Ru. Все началось с раннего гола Коэльо: португальцы начали активно, а у сборной России в атаке не ладилось. Немногим позднее хозяева упустили хороший шанс, не реализовав выход «два в один», когда мяч был пущен с близкой дистанции выше ворот.

Расплата последовала в виде ответного гола Антошкина. С помощью рикошета тюменец сравнял счет прямым ударом с угловой отметки. На 16-й минуте сработала многоходовка Асадов — Кудзиев — Ниязов, и последний ударом с 9-ти метров вывел Россию вперед.

Однако уже перед самым перерывом подопечные Сергея Скоровича допустили потерю на своей половине, и Анилтон установил ничейный исход стартовых двадцати минут (2:2), который, как оказалось в дальнейшем, станет и итогом всего матча.

Второй тайм прошел в равной борьбе, а наибольшее напряжение вызывали контратаки команд и стандартные положения. Ближе к финальной сирене дважды опасен был Рикардиньо, в одном из этих эпизодов за россиян вступилась штанга. И сам же капитан португальцев прервал, казалось, верную передачу Абрамова на Асадова, успев в последний момент выбить мяч с ноги нашего футболиста.

Стоит напомнить, что ранее сборная России в рамках подготовки к отбору Евро-2018 провела два матча с национальной командой Голландии. В обеих встречах россияне были сильнее — 4:1 и 1:0.