«Лидсельмаш» взял реванш у «Дорожника» за поражение в финале Кубка Беларуси по мини-футболу

Встреча 16-го тура национального первенства в Лиде так же, как и решающий кубковый поединок, прошла в упорной борьбе. Все решилось в середине второго тайма, когда на 34-й минуте Николоз Заделашвили открыл счет, а через две минуты Дмитрий Клочко установил окончательный результат — 2:0 в пользу лидчан.

Лидер турнира гомельский ВРЗ на своей площадке взял верх над гродненским клубом «УВД-Динамо» со счетом 6:4. Радость победы была омрачена травмой лучшего бомбардира гомельчан Евгения Клочко, который надолго выбыл из строя. Идущая второй минская «Столица» не смогла обыграть в гостях могилевский «Форте», завершив встречу вничью 1:1. Еще один претендент на место в призовой тройке оршанский «Витэн» разгромил на выезде минский клуб «Динамо-Охрана» — 5:1. Столичный МАПИД также в гостях разошелся миром с микашевичским «Гранитом» — 4:4. Никак не может разжиться очками светлогорский ЦКК, который потерпел 16-е поражение подряд, уступив у себя дома гомельскому «БЧ» со счетом 2:4.

Положение в группе лидеров после 16 туров: ВРЗ — 42 очка (разница мячей — 76−31), «Столица» — 37 (58−25), «Дорожник» — 35 (60−33), «Лидсельмаш» — 33 (59−27), «Витэн» — 31 (61−39).

Список бомбардиров возглавляет Евгений Клочко (ВРЗ), забивший 27 мячей. Матчи следующего тура состоятся в ближайший уик-энд. Очень интересным обещает быть гомельское дерби «БЧ» — ВРЗ, которое состоится 3 февраля.

Сразу после матчей 17-го тура лучшие игроки соберутся под знаменами национальной сборной Беларуси, которая 6 и 8 февраля в Алматы проведет два товарищеских матча с бронзовым призером ЧЕ-2016 командой Казахстана.